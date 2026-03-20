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Esta semana, Israel anunció una nueva operación terrestre en el sur del Líbano. (EFE/EPA/ATEF SAFADI)
Esta semana, Israel anunció una nueva operación terrestre en el sur del Líbano. (EFE/EPA/ATEF SAFADI)
/ ATEF SAFADI
Por Agencia EFE

Israel anunció este sábado una nueva ola de ataques contra objetivos del grupo chií libanés Hezbolá en Beirut, horas después de que las fuerzas israelíes instaran a evacuar varios barrios de los suburbios del sur de la capital.

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