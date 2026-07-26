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Resumen

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Donald Trump habla durante la ceremonia de firma en la reunión inaugural de la "Junta de la Paz" en el Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington, D.C., el 19 de febrero de 2026. Foto: AFP
Donald Trump habla durante la ceremonia de firma en la reunión inaugural de la "Junta de la Paz" en el Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington, D.C., el 19 de febrero de 2026. Foto: AFP
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó este domingo un programa piloto para restablecer la gestión de recursos básicos en una zona del sur de Gaza, supervisado en el terreno por los organismos de la Junta de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump, recogieron medios israelíes.

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