El gobierno dirigido por el primer ministro Benjamin Netanyahu ha llamado a filas de decenas de miles de reservistas para la siguiente etapa de la guerra que declaró a Hamás el 7 de octubre del 2023, tras un sangriento ataque en territorio israelí.

De acuerdo con la agencia AFP, la ampliación de las operaciones militares fue aprobada de manera unánime por el gabinete de seguridad.

Netanyahu remarcó que sus tropas permanecerán en cualquier territorio que tomen de la Franja de Gaza. “No entrarán y luego se retirarán. Ese no es el objetivo”, dijo. Adelantó que la operación será contundente y que incluye el desplazamiento de la población al sur “para protegerla” y “ataques poderosos contra Hamás”.

La reunión del gabinete se dio unas horas después de que un misil balístico lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen impactara cerca del aeropuerto de Israel, en las afueras de Tel Aviv.

El primer ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, apunta a "conquistar" Gaza. (Foto: AFP)

Según el gobierno de Israel, el objetivo es “derrotar” a Hamás y “traer de vuelta a los rehenes”. Un funcionario dijo a la AFP que su país deja abierta “una ventana” de negociaciones para la liberación de los secuestrados hasta que termine la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Medio Oriente, prevista del 13 al 16 de mayo.

Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, calificó el plan como “un paso valiente en el camino hacia la victoria absoluta”, y aseguró que una solución al conflicto “sólo llegará con el pleno avance del plan migratorio”; es decir, al desplazamiento de los gazatíes.

En tanto, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, declaró que los israelíes deberían dejar de temerle a la palabra “ocupación”. “Por fin vamos a ocupar la Franja de Gaza”, dijo. También detalló que Israel tomaría el control de la ayuda humanitaria con la finalidad de que no llegue a Hamás.

En respuesta, el grupo islamista Hamás afirmó que el plan israelí para la entrega de ayuda en Gaza equivale a un “chantaje político” y culpó a Israel de la actual “catástrofe humanitaria”.

Rehenes y gazatíes

Precisamente la ayuda humanitaria ha sido uno de los problemas para los más de 2 millones de gazatíes, en medio del recrudecimiento de los ataques desde que Israel rompió la tregua pactada a mediados de marzo.

Francesco Tucci, docente de la UPC y la PUCP, indicó a El Comercio que “eso puede generar toda una serie de tensiones fuertes en la población palestina”. Por lo que se conoce, indicó, se ha establecido la imposibilidad de almacenar la ayuda humanitaria y será Israel quien la distribuya desde centros militarizados, será un representante por familia que recoja los paquetes y no se permitirán cocinas comunitarias.

Israel mantiene un bloqueo a la ayuda humanitaria en Gaza. La población es la más afectada en su guerra contra Hamás.

Esto se suma al desplazamiento forzoso de los gazatíes, para que dejen sus hogares.

La nueva estrategia también tendría efecto en los 59 rehenes que aún están en manos de Hamás, de los cuales 24 estarían vivos.

“Es probable que con estas operaciones militares la posibilidad de la liberación de rehenes vivos se reduzca notablemente . H onestamente, la posibilidad de la liberación con vida de los rehenes va a estar en tela de juicio. Se reduce”, indicó Tucci.

Se trata de una situación complicada.

Para el analista internacional Roberto Heimovits, Israel tiene dos objetivos: primero, derrotar al Hamás para que no vuelva a atentar como lo hizo el 7 de octubre del 2023, y segundo, liberar a los rehenes.

La liberación de rehenes quedó paralizada. Aun hay más de 50 personas retenidas en manos de Hamás. (Foto: AFP)

“La verdad es que estos dos objetivos parecen ser contradictorios . Hamás no tiene intenciones de liberar a los rehenes, salvo que obtenga concesiones, y el gobierno de Netanyahu está sopesando: o los 24 rehenes, que es una cosa muy importante, o lograr derrotar al Hamás para que no vuelva a atacar a Israel”, indicó el especialista a este Diario.

Lo mejor que se puede esperar, señala Heimovits en el caso de los rehenes, es que la presión sea tan grande y simultánea que Hamás libere a los rehenes como ha sucedido en ocasiones anteriores.

Sin embargo, el plan aprobado por Israel no convence a los familiares de los rehenes. El Foro de las Familias de los cautivos declaró que lo anunciado “sacrifica a los rehenes”.

“Esta mañana, el gobierno ha reconocido que escoge el territorio en lugar de los rehenes, al contrario de lo deseado por más del 70% de la población”, añadió el Foro de las Familias en un comunicado.

Sin cambio internacional

Por lo pronto, el nuevo plan de Israel ha despertado la preocupación de la Unión Europea, que ha instado al gobierno de Netanyahu a contenerse.

“La UE está preocupada por la prolongación de estas operaciones en Gaza, que provocarán más víctimas y sufrimientos adicionales para la población palestina”, dijo el portavoz comunitario de Asuntos Exteriores, Anouar El Anouni.

¿Y Estados Unidos?

Para Tucci, es probable que Israel cuente con la aprobación de Estados Unidos ya que en cierto modo coincide con el plan de Donald Trump para el desplazamiento de la población. Vale recordar que fue en febrero cuando el presidente estadounidense indicó que su país podría “tomar el control” y “apropiarse” de Gaza. Incluso señaló que toda la población podría ser enviada a Jordania y Egipto, aunque estos dos lo rechazaron.

Además… La visita de Trump es "una ventana" Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hará una visita a Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos entre el 13 y el 16 de mayo. Un alto funcionario de Israel informó a Reuters que esta fecha es "una ventana de oportunidad" para tener un acuerdo de liberación de rehenes. "Si no hay un acuerdo sobre los rehenes, la Operación 'Carros de Gedeón' comenzará con gran intensidad y no se detendrá hasta que se alcancen todos sus objetivos", indicó en informe. La aplicación del nuevo plan seguiría pendiente hasta esa fecha.

En cuanto a los países del Medio Oriente, Tucci indicó que no habría cambio. “Es decir, las alianzas que hay se quedan, tanto de Israel como de Irán. Por ahora no habrá cambios significativos. Irán no tiene interés de involucrarse en una guerra abierta con Israel. No tiene interés en este momento, y utilizará sus proxys”, dijo en referencia a los grupos de apoyo como Hezbolá.

En esa misma línea, Heimovits ve un debilitamiento en los aliados de Hamás. Por un lado, Hezbolá ha quedado debilitado militarmente, el régimen sirio de Bashar al-Ásad fue derrocado, e Irán está ocupado en las negociaciones nucleares con Estados Unidos.

“Entonces, en el plano de ayuda que pueda recibir Hamás es mucho menos de la que tenía antes , pero siempre quedan los hutíes que no pueden ayudar directamente a Hamás, pero sí pueden perturbar la vida israelí, por ejemplo, con ese misil balístico que han lanzado”, explicó el especialista.

Es decir, a nivel internacional el escenario seguiría igual, pero es en la Franja de Gaza donde se presentaría la escalada de violencia. Días difíciles para israelíes y gazatíes que se aproximan.