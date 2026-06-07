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El Servicio de Bomberos y Rescate de Israel en las labores de extinción de varios lugares en los Altos del Golán tras recibir llamadas a la línea directa 102 después del ataque de Irán. (EFE/Bomberos Israel).
El Servicio de Bomberos y Rescate de Israel en las labores de extinción de varios lugares en los Altos del Golán tras recibir llamadas a la línea directa 102 después del ataque de Irán. (EFE/Bomberos Israel).
/ Bomberos Israel
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel aseguró haber interceptado todos los misiles lanzados la noche de este domingo por Irán, un total de once, según informaron a EFE fuentes castrenses, en el que supone el primer ataque de Teherán contra el Estado hebreo desde el alto el fuego de abril.

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