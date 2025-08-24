El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el 24 de agosto de 2025. (Foto del IDF / EFE)
Agencia EFE
Israel asegura que ha “destruido” el palacio presidencial de los hutíes en Yemen
El ministro israelí de Defensa, , aseguró este domingo que su país ha “destruido” el palacio presidencial de los en durante sus ataques de hoy contra , la capital yemení.

Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han destruido el palacio presidencial hutí en Yemen y atacado depósitos de combustible y plantas eléctricas”, dijo en un comunicado conjunto con el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

MIRA AQUÍ: Israel bombardea una base militar donde está el palacio presidencial de Yemen

Por su parte, el mandatario israelí dijo que el grupo proiraní está “aprendiendo a las malas” las consecuencias de sus ataques contra Israel.

A quien nos ataca, lo atacamos. A quienquiera que planea atacarnos, lo atacamos. Creo que toda la región se está enterando de lo fuertes que son las manos y la determinación del Estado de Israel”, dijo Netanyahu, en declaraciones compartidas por su oficina.

Junto al texto, la oficina del primer ministro publicó imágenes del mandatario y del ministro de Defensa junto al jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, en la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, monitorizando los bombardeos contra Yemen.

Según el Ejército israelí, los ataques estuvieron dirigidos contra el complejo militar en el que se ubica el palacio presidencial, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible en Saná.

Al menos dos personas murieron y otras 35 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud y Medioambiente de los insurgentes.

MÁS INFORMACIÓN: Al menos dos muertos y 35 heridos en ataques aéreos de Israel contra la capital del Yemen

En su mensaje, Netanyahu aseguró que todos los aviones israelíes han regresado ya a Israel.

Los rebeldes hutíes del Yemen lanzan frecuentemente misiles balísticos y drones contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados, y justifican sus ataques asegurando que son en solidaridad con los palestinos y la masacre que sufre la Franja de Gaza.

Los enfrentamientos comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

