Una operación militar conjunta israelí-estadounidense continúa en su segundo día tras atacar varios puntos de Irán en la madrugada del 28 de febrero de 2026, con ataques de represalia posteriores de Irán. (Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
El Ejército israelí aseguró este domingo que “en un minuto”, durante el primer ataque de la Operación “Rugido del León”, iniciada ayer contra Irán en esta nueva guerra con colaboración de EE.UU., acabó con la vida de 40 comandantes y altos funcionarios iraníes.

