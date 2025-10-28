Palestinos observan cómo miembros de las Brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, recuperan el cadáver de un rehén israelí de un túnel en la zona de Hamad City, en Jan Yunis, al sur de Gaza, el 28 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Palestinos observan cómo miembros de las Brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, recuperan el cadáver de un rehén israelí de un túnel en la zona de Hamad City, en Jan Yunis, al sur de Gaza, el 28 de octubre de 2025.
Israel ataca el sur de Gaza tras un presunto ataque de Hamás a sus tropas
Israel ataca el sur de Gaza tras un presunto ataque de Hamás a sus tropas

Israel ataca el sur de Gaza tras un presunto ataque de Hamás a sus tropas

El está atacando la zona de Rafah en el sur de Gaza en respuesta a un a sus tropas este martes en la misma zona del enclave, informó una fuente militar y confirmaron fuentes locales

“Hamás abrió fuego contra las tropas en Rafah con fuego de francotirador y de artillería antitanque”, indicó a EFE la fuente del Ejército israelí, que detalló que sus tropas están respondiendo a ese ataque con artillería en lo que consideran una violación del alto el fuego vigente en Gaza desde el 10 de octubre.

Francisco Sanz
Fuentes locales indicaron a EFE que se ha reportado fuego de artillería desde tanques israelíes, así como bombardeos aéreos, en la , sin que se sepa por el momento si ha habido víctimas.

Los ataques se produjeron durante la tarde de este martes, coincidiendo con la reunión de emergencia del Gobierno israelí para estudiar una respuesta a lo que Israel considera una violación del alto el fuego por parte de Hamás, tras entregar anoche restos del cuerpo de un israelí que no se corresponden con , sino de un cautivo que fue recuperado de allí a finales de 2023.

Una portavoz del Gobierno israelí advirtió este martes de que el Ejecutivo tomaría medidas tras la entrega errónea por parte de Hamás de los restos mortales de un rehén, los cuales según asegura el Ejército fueron además falsamente enterrados en un hoyo.

Combatientes palestinos de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam de Hamás vigilan mientras llegan los restos de los rehenes israelíes entregados por Hamás.
Combatientes palestinos de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam de Hamás vigilan mientras llegan los restos de los rehenes israelíes entregados por Hamás. Foto: EFE/EPA/Mohammed Saber

La situación que se vive en Gaza este martes se asemeja a la del 19 de octubre, cuando el Ejército israelí mató a 45 personas, según la Sanidad gazatí, en varios ataques a lo largo de la Franja de Gaza tras lo que también calificó de una violación del alto el fuego por unos enfrentamientos en Rafah que acabaron con la vida de dos soldados israelíes, de los que .

El alto el fuego se puso ese día en riesgo, pero por la noche Israel anunció que volvía a aplicar la tregua y luego varios altos responsables estadounidenses, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, visitaron Israel para asegurar que se mantenía el alto el fuego puesto en marcha bajo los auspicios del presidente, .

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado 18 de octubre que la guerra en Gaza terminará una vez que se complete la segunda fase de la tregua, que establece el desarme del movimiento islamista palestino Hamás. (AFP)

