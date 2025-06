La Operación León Ascendente iniciada el viernes por Israel es el desenlace de un plan que demandó años de organización e infiltración en territorio enemigo, reveló “Times of Israel”.

Durante un largo tiempo, el Mossad logró construir en Irán una base de drones, ubicada cerca de Teherán. Las piezas de esos drones cuadricópteros y sus municiones fueron introducidos en el país en maletas, camiones y contenedores comerciales.

El comandante militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, general Mohammad Bagheri (d), y el comandante en jefe islámico iraní del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (CGRI), general Hossein Salami (i), ambos asesinados por Israel. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

Estos drones fueron ensamblados y desplegados en secreto cerca de emplazamientos de defensa aérea y lanzadores de misiles iraníes que Israel había identificado.

El Mossad también introdujo de contrabando sistemas de armas de precisión, además de contar con comandos bien entrenados para ejecutar operaciones encubiertas.

Unos 200 aviones de Israel participaron en el primer bombardeo contra Irán. (FDI).

La noche del viernes, mientras empezaba la Operación León Ascendente con la participación de más de 200 aviones de la Fuerza Aérea de Israel, de manera paralela los drones fueron activados desde dentro de Irán con varios objetivos: uno de ellos era atacar los lanzadores de misiles tierra-tierra.

Así, los equipos en tierra del Mossad destruyeron los lanzadores de misiles antes de que pudieran ser utilizados.

Los sistemas desplegados por el Mossad también destruyeron numerosas defensas aéreas de Irán y dieron a los aviones de guerra israelíes supremacía aérea y libertad de acción sobre la República Islámica, indicó Times of Israel.

Como parte de la operación del Mossad, los drones armados fueron dirigidos a otros objetivos prioritarios: comandantes militares, científicos nucleares y líderes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de élite de Irán. Varios de ellos fueron asesinados mientras dormían “aún en sus camas, en sus casas”, según un alto funcionario de seguridad israelí que contó al diario estadounindese The Washington Post detalles inéditos de la operación.

Personas caminan frente a un edificio atacado por Israel en Teherán, la capital iraní, el 13 de junio de 2025. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

Al amanecer del sábado, era posible ver agujeros en los edificios de departamentos y otras construcciones en el centro de Teherán, donde murieron miembros del círculo cercano del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

El periodista israelí Barak Ravid dijo en el portal Axios que cientos de agentes del Mossad, tanto dentro de Irán como en la sede central, estuvieron implicados, incluyendo una unidad especial de operadores iraníes que trabajan para el Mossad.

Ravid también sostuvo que cuando quedó claro que Israel estaba a punto de atacar, los comandantes de la fuerza aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se reunieron en un búnker para coordinar la respuesta.

Pero Israel conocía ese protocolo de emergencia y la ubicación del búnker. Lo destruyeron, matando al comandante general y a los jefes de las fuerzas de drones y defensa aérea.

Entonces, ya no hubo una respuesta inmediada de Irán.

En el peor escenario, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se habían preparado para el lanzamiento casi inmediato de entre 300 y 500 misiles balísticos hacia Israel, dijo un funcionario de inteligencia israelí a Axios.

Pero la primera respuesta fue varias horas después con alrededor de 100 drones que fueron fácilmente interceptados por Israel.

Se eliminó a blancos de alto valor

Iraníes pasan junto a un cartel antiisraelí en la plaza Enghlab de Teherán el 14 de junio de 2025. (Foto de Atta KENARE / AFP). / ATTA KENARE

Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, le dijo a El Comercio que los servicios de inteligencia de Israel, especialmente el Mossad, históricamente han sido tremendamente intrusivos, y que específicamente para el tema de Irán han tejido una cantidad impresionante de redes, colaboradores e informantes, tanto en la propia República Islámica como en países árabes cercanos.

“Lo que ha hecho el Mossad en Irán es lo que se llama la eliminación física de los blancos de alto valor, entre ellos los científicos, quienes tienen la capacidad de diseñar, ampliar y consolidar el programa nuclear iraní”, dijo Gómez de la Torre.

¿Qué riesgos asume el Mossad con este tipo de acciones? Gómez de la Torre manifestó que se debe recordar que el espionaje exterior no tiene un parapeto legal, en el sentido de una limitación, a pesar de que existe un principio del derecho internacional, que es el de la no intervención o no injerencia en asuntos internos de otros Estados.

“Pero hoy día el derecho internacional está totalmente relativizado, y eso lo sabe muy bien Israel, que está actuando en varios frentes para la eliminación física tanto de los proxys como del elemento central, la cabeza del pulpo, que es Irán”, anotó.

El analista también dijo que lo hecho por el Mossad en Irán tiene ciertas similitudes con la Operación Telaraña que hace poco Ucrania llevó adelante en Rusia, para lo cual infiltró agentes y drones que atacaron desde dentro aeródromos y destruyeron varios aviones estratégicos rusos.

Gómez de la Torre sostuvo que históricamente en Mossad ha tenido grandes éxitos, como la captura del nazi Adolf Eichmann en Argentina, la Operación Entebbe en Uganda (una misión de rescate de rehenes de un avión de Air France), y la célebre Operación Cólera de Dios, mediante la cual el Mossad eliminó a todos los todos los responsables de la Masacre de Múnich de 1972, donde un grupo terrorista palestino mató a 11 atletas israelíes durante los Jegos Olímpicos.

