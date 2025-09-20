Israel ataca la casa del director del hospital más importante de Ciudad de Gaza y mata a su hermano

El Ejército de Israel bombardeó este sábado la vivienda en la ciudad de Gaza de la familia de Mohammed Abu Salmiya, director del hospital más importante de la Franja, el Shifa, matando a su hermano y los hijos de este, informaron fuentes sanitarias.

El bombardeo se produjo esta mañana contra la vivienda de los Abu Salmiya en el campamento de refugiados de Shati, junto a la playa y una de las zonas más pobladas a raíz de las numerosas olas de desplazamiento forzadas por los ataques del Ejército israelí en la capital.

Entre los muertos se encuentran el hermano de Mohammed Abu Salmiya y sus tres hijos. Un vídeo difundido por el periodista gazatí Nahed Hajjaj muestra al director del Shifa agachado junto a al menos tres cadáveres amortajados en mantas, uno de mayor tamaño y dos más pequeños.

Preguntado por EFE, el Ejército exigió las coordenadas y hora del ataque. Tras proporcionar estos datos, no volvió a pronunciarse.

Abu Salmiya dirige el hospital más importante de la Franja de Gaza, el Hospital Shifa, que en las últimas semanas ha recibido a la mayoría de heridos y muertos a causa de la ofensiva israelí contra la capital.

Este sábado, el centro ya ha recibido al menos 16 cadáveres a raíz de los ataques, según un recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta.

Otros 17 cadáveres llegaron al Hospital Bautista, y, uno más, al Jordano, un hospital de campo de la capital. En total, el recuento de las morgues eleva a 34 los fallecidos desde la medianoche en la ciudad de Gaza, y 40 en todo el enclave.

Palestinos inspeccionan los escombros de la torre residencial Al-Ghafari tras ser alcanzada por un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 15 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD

Esta mañana también se registró un ataque en las inmediaciones del Hospital Al Quds en el barrio suroccidental de Tal al Hawa, según la Red de Noticias Quds (vinculada a Hamás). El martes por la noche, el Ejército israelí lanzó desde drones tres explosivos contra el Hospital Al Rantisi (el único con especialidad pediátrica en la capital aún en funcionamiento).

El 14 de septiembre, el propio Abu Salmiya explicó a EFE que un bombardeo junto al Shifa causó el pánico entre sus pacientes.

Mohammed Abu Salmiya fue detenido durante una redada del Ejército israelí contra el centro el 23 de noviembre de 2023 para ser interrogado por las presuntas “actividades terroristas” que las fuerzas armadas alegaban que se producían en el centro.

Un familiar llora junto al cadáver de un niño en el hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 29 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER

Siete meses después, el 1 de julio de 2024, Israel le liberó en Gaza sin dar más detalles y el médico volvió a ocupar su posición en el centro.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.

