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Una fotografía tomada desde la zona de Tiro, en el sur del Líbano, muestra el humo que se eleva desde el lugar donde los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo aldeas en el sur del Líbano el 16 de abril de 2026. (Kawnat HAJU / AFP)
Una fotografía tomada desde la zona de Tiro, en el sur del Líbano, muestra el humo que se eleva desde el lugar donde los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo aldeas en el sur del Líbano el 16 de abril de 2026. (Kawnat HAJU / AFP)
/ KAWNAT HAJU
Por Agencia EFE

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron este viernes un ataque contra un lanzacohetes que dijeron que había disparado varias veces desde Líbano contra territorio hebreo, pocas horas después de la tregua anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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