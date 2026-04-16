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Esta fotografía, tomada en la zona de Marjeyoun, al sur del Líbano, muestra el humo que se eleva desde el lugar de los ataques israelíes contra la aldea de Kfar Tibnit el 16 de abril de 2026. Foto: AFP
Esta fotografía, tomada en la zona de Marjeyoun, al sur del Líbano, muestra el humo que se eleva desde el lugar de los ataques israelíes contra la aldea de Kfar Tibnit el 16 de abril de 2026. Foto: AFP
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Por Agencia EFE

El Ejército israelí intensifica sus ataques contra la zona de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que los líderes de Israel y el Líbano dialogarán este jueves por primera vez en décadas.

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