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Se observa humo saliendo de la aldea de Al Khiyam, en el sur del Líbano, como resultado de un ataque israelí, visto desde el lado israelí de la frontera en Metula, norte de Israel, el 1 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
Se observa humo saliendo de la aldea de Al Khiyam, en el sur del Líbano, como resultado de un ataque israelí, visto desde el lado israelí de la frontera en Metula, norte de Israel, el 1 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
Por Agencia EFE

El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre israelí contra el Líbano aumentó este viernes a 1.368 y el de heridos a 4.138, después de que 23 personas más perdieran la vida en las últimas 24 horas y otras 98 resultaran heridas por los ataques en diferentes áreas del país.

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