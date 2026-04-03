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El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre israelí contra el Líbano aumentó este viernes a 1.368 y el de heridos a 4.138, después de que 23 personas más perdieran la vida en las últimas 24 horas y otras 98 resultaran heridas por los ataques en diferentes áreas del país.
El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre israelí contra el Líbano aumentó este viernes a 1.368 y el de heridos a 4.138, después de que 23 personas más perdieran la vida en las últimas 24 horas y otras 98 resultaran heridas por los ataques en diferentes áreas del país.
Entre las víctimas mortales registradas desde el inicio del conflicto el 2 de marzo hay 125 niños, mientras que el balance total de heridos incluye 433 menores de edad, informó el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano.
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Por otro lado, las decenas de ataques perpetrados en el último mes contra objetivos sanitarios han provocado ya 53 muertos y 137 heridos, según los últimos datos difundidos por el departamento.
Los bombardeos de este viernes incluyeron un ataque con dron contra un grupo de fieles que estaban abandonando una mezquita en la localidad de Sohmor, en el suroeste del país, donde perdieron la vida al menos dos personas y once más resultaron heridas, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN).
Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, así como los suburbios meridionales de Beirut. El conflicto ha obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares.
Además, el Ejército israelí está enzarzado en intensos combates con el grupo chií Hezbolá en varios puntos del sur del Líbano, donde trata de establecer una zona de amortiguación que se extienda desde la frontera de facto hasta el río Litani.
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