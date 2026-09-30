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Resumen

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Pasajeros abordan un vuelo de FlyDubai con destino a Dubái, antes de despegar del aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
Pasajeros abordan un vuelo de FlyDubai con destino a Dubái, antes de despegar del aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

Las autoridades de Israel barajan un intento de secuestro como la hipótesis más plausible del incidente ocurrido este miércoles en un vuelo de FlyDubai de Dubái a Tel Aviv que fue derivado a Arabia Saudita, según informó a EFE un responsable de la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

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