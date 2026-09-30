Las autoridades de Israel barajan un intento de secuestro como la hipótesis más plausible del incidente ocurrido este miércoles en un vuelo de FlyDubai de Dubái a Tel Aviv que fue derivado a Arabia Saudita, según informó a EFE un responsable de la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

En el incidente, el piloto y el copiloto resultaron heridos después de que, según relataron tres pasajeros israelíes en un video desde el avión, uno de ellos apuñalara a otro. Los propios pasajeros redujeron al presunto agresor y atendieron al agredido a las puertas de la cabina, en lo que calificaron como un ataque terrorista.

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Según el recorrido del avión mostrado en una página de seguimiento de vuelos, la aeronave se desvió del rumbo y cayó súbitamente cuando sobrevolaba territorio saudí, tras lo que fue ganando altura y finalmente aterrizó en el aeropuerto de Tabuk, donde los pasajeros esperan ser trasladados a Israel.

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