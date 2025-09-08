Netanyahu advierte sobre “medidas más severas” tras tiroteo con 6 muertos en Jerusalén

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que detendrán a “todos los que han ayudado” en el tiroteo con 6 muertos perpetrado por dos palestinos contra una parada de autobús cerca de un asentamiento de Jerusalén, y aseguró que se tomarán “medidas aún más severas” en la que describió como “una guerra intensa contra el terrorismo”.

“Estamos persiguiendo y cercando las aldeas de donde vinieron los asesinos. Atraparemos a todos los que los ayudaron y los enviaron, y tomaremos medidas aún más duras”, dijo Netanyahu desde el lugar del ataque cerca del asentamiento de Ramot Alon, anexionado como un barrio a Jerusalén.

El primer ministro, que envió sus condolencias a las familias de los seis fallecidos y el apoyo a las familias de los doce heridos, aseguró que están “en una guerra intensa contra el terrorismo en varios frentes” y prometió “destruir a Hamás”; a pesar de que este grupo no se ha atribuido los ataques.

“Quiero decirlo de la forma más clara posible: Estos asesinatos, estos ataques, en todos los sectores, no nos debilitan; solo aumentan nuestra determinación de completar las misiones que nos hemos propuesto”, apuntó el primer ministro.

Un miembro de los servicios de emergencia israelíes ZAKA se encuentra dentro de un autobús dañado en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. (Menahem KAHANA / AFP). / MENAHEM KAHANA

Este lunes, seis personas murieron y otras doce resultaron heridas, varias de gravedad, en un ataque a tiros, según informó el servicio de emergencias israelí. Los dos supuestos agresores fueron abatidos por civiles armados y un soldado, de acuerdo con un comunicado de la Policía.