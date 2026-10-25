El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, compartió este domingo un texto en el que advierte que si no es reelegido en las elecciones de este martes hay peligro de que se produzca “un segundo holocausto”, ya que persiste la “amenaza existencial” ante Irán y sus aliados.

“Tenemos otros dos años del gobierno de Donald Trump para terminar el trabajo en Irán, y no hay forma de saber qué vendrá después, si será Kamala Harris o algún Mamdani”, parafraseó Netanyahu en su cuenta de X, en la que compartió las palabras de un escritor israelí, Yuval Bloomberg, junto a una imagen de una explosión nuclear generada por inteligencia artificial.

El texto alega también que algunos de los temas centrales de estas elecciones, como el servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos, Catar o si él mismo había sido alertado de un posible ataque antes del 7 de octubre “no es más que una enorme cortina de humo, destinada a ocultar la única cuestión que prevalece sobre todas las demás”.

“Si cayeran dos bombas atómicas en el centro del país, ¿a quién le importarían estas controversias triviales y vacías?”, añade el mensaje, que también valora la cercanía entre Netanyahu y Trump y la capacidad del primero para “tomar el teléfono y mantener una conversación personal y sustancial” con el presidente de EE.UU.

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג: מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן. זה נוגע בקיום הפיזי של כל אדם ואדם כאן. יש לנו עוד שנתיים של טראמפ לסיים את העבודה באיראן, ואין לדעת מה יהיה לאחר מכן, אם זו תהיה קמאלה האריס, או תואם מאמדני כלשהו. זה חלון הזמן שנותר לנו כדי להשלים את העבודה הנדרשת כדי להבטיח את הקיום הפיזי שלנו לשנים הבאות. כל משאבי המדינה הנדרשים, צריכים להיות מושקעים במשימה הזו. קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות. הכל מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער. אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה? הדורות הבאים לא יסלחו לנו אם נפספס את חלון ההזדמנויות ההיסטורי שמאפשר לנו לנסות ולהשלים את המשימה הקריטית ביותר שעומדת בפני הדור שלנו. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שמוחזק בצווארו על ידי האחים המוסלמים וסייעני הטרור. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל להרים את הטלפון ולנהל שיחה אינטימית רציפה עם טראמפ. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל לעמוד בלחץ של ראיון טלויזיה. השינאה לנתניהו, ככל שהיא עולם ומלואו עבור מחנה שלם, לא תעזור מול הגרעין האיראני. כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

“Cualquiera que se preocupe por su propia supervivencia física, o por la de su familia y sus seres queridos, debería dudar -su mano debería temblar- antes de elegir a alguien incapaz de completar la misión. Hacerlo equivaldría a condenarse a uno mismo y a su familia al riesgo de un segundo holocausto”, concluye el texto.

Las encuestas sugieren una competición muy reñida entre Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu, aunque no se prevé que ninguno de los dos obtenga la mayoría absoluta.

En otro comunicado, el líder de los Demócratas, Yair Golán, exigió que se restringa el acceso de Netanyahu a redes tras publicar “una imagen de una bomba atómica sobre Tel Aviv”.

“Exijo que se le prohíba el acceso a las redes sociales. Él y su círculo íntimo han perdido el juicio. La presión va en aumento”, añadió en el texto, prometiendo reemplazar junto al bloque de la oposición a “estos alarmistas que siembran el miedo”.

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