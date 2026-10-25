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Resumen

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Benjamin Netanyahu publicó en sus redes sociales la imagen de la explosión de una bomba atómica. (X de Benjamin Netanyahu / AFP).
Benjamin Netanyahu publicó en sus redes sociales la imagen de la explosión de una bomba atómica. (X de Benjamin Netanyahu / AFP).
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, compartió este domingo un texto en el que advierte que si no es reelegido en las elecciones de este martes hay peligro de que se produzca “un segundo holocausto”, ya que persiste la “amenaza existencial” ante Irán y sus aliados.

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