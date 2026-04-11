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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: EFE/ GPO
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: EFE/ GPO
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este sábado que “la campaña aún no ha terminado” en una comparecencia en la que abordó la guerra en Oriente Medio, emitida cuando Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo de paz en Islamabad.

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