El primer ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, propuso este sábado una jefatura de gobierno rotatoria con su principal rival, Gadi Eisenkot, quien lo llamó públicamente para negociaciones inmediatas.

Tras las elecciones legislativas de finales de octubre, Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor, recibió el encargo de formar gobierno y prometió anunciar en los próximos días su Ejecutivo.

MIRA AQUÍ: Eisenkot promete un Gobierno en ocho días y mantiene abierta la negociación con Netanyahu

“Mi responsabilidad como líder me obliga a dejar todo de lado (...) y aceptar que Gadi Eisenkot ejerza primero como primer ministro, mientras yo desempeñaré el cargo de primer ministro alterno al inicio del mandato”, apuntó Netanyahu en redes sociales.

La propuesta llegó un día después de que Eisenkot prometiera anunciar la formación del próximo gobierno antes de la fecha límite oficial del 6 de diciembre, sin recurrir a la opción de una prórroga de 14 días.

Se espera que forme una coalición con partidos opuestos a Netanyahu, aunque su partido, el centrista Yashar!, también ha mantenido negociaciones con el Likud, la formación derechista liderada por el primer ministro interino.

Este sábado, sin embargo, Eisenkot invitó a Netanyahu a negociaciones de inmediato para saber si “habla en serio”.

“Estoy preparado para comprobar en las próximas 24 horas hasta qué punto habla en serio. Invito a Netanyahu y a su equipo a reunirse conmigo esta noche (...) para llevar a cabo negociaciones reales y aceleradas”, apuntó en un comunicado.

El viernes, Eisenkot había acusado al Likud de ralentizar las conversaciones de coalición con el objetivo de provocar nuevas elecciones.

Su amplio bloque político ha enfrentado divisiones sobre si debe aliarse con los partidos ultraortodoxos, con las listas de mayoría árabe o formar un gobierno de unidad con el Likud.

Los adversarios de Netanyahu se burlaron de su propuesta de una jefatura de gobierno rotatoria.

Youssef Jabareen, líder de la Lista Conjunta, integrada mayoritariamente por árabes, escribió que “la mayoría democrática ha decidido: este gobierno ensangrentado y negligente debe irse”.

“Ha llegado el momento de cumplir la voluntad compartida de toda la población, judíos y árabes por igual, y desalojar a Netanyahu esta misma semana”, agregó el dirigente de esta formación, que previsiblemente apoyará un gobierno de Eisenkot sin incorporarse a él.

“La propuesta de Netanyahu es otra maniobra de un estafador reincidente que ha engañado a todos sus socios y ha incumplido todos los acuerdos”, escribió el ex primer ministro Yair Lapid, copresidente del partido centrista Beyachad.

Hasta ahora, el partido Yashar de Eisenkot ha alcanzado acuerdos de coalición con partidos que le otorgan 36 diputados, lejos de los 61 necesarios para obtener la mayoría en el Parlamento israelí.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Israel, Isaac Herzog, encargará al líder del bloque opositor, Gadi Eisenkot, la tarea de formar gobierno tras las elecciones legislativas de finales de octubre, lo que podría desbancar al primer ministro Benjamin Netanyahu. (AFP)

SOBRE EL AUTOR