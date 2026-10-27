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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirige a sus partidarios tras darse a conocer los primeros sondeos a pie de urna, en Jerusalén, en la madrugada del 28 de octubre de 2026. (Jewel SAMAD / AFP)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirige a sus partidarios tras darse a conocer los primeros sondeos a pie de urna, en Jerusalén, en la madrugada del 28 de octubre de 2026. (Jewel SAMAD / AFP)
/ JEWEL SAMAD
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí y candidato por el Likud, Benjamín Netanyahu, pidió en la madrugada de este miércoles esperar a los resultados definitivos de las elecciones en Israel, pero apostó por un gobierno de derechas sin “los partidos árabes y antisionistas”.

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