El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anuncia que "traerán a todos los rehenes a casa" tras anunciarse la firma de un primer acuerdo de paz en Gaza entre Israel y Hamás. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anuncia que "traerán a todos los rehenes a casa" tras anunciarse la firma de un primer acuerdo de paz en Gaza entre Israel y Hamás. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Netanyahu tras acordar primera fase de plan de paz en Gaza: “Los traeremos a todos a casa”
Resumen de la noticia por IA
Netanyahu tras acordar primera fase de plan de paz en Gaza: “Los traeremos a todos a casa”

Netanyahu tras acordar primera fase de plan de paz en Gaza: “Los traeremos a todos a casa”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El primer ministro de , , anunció que convocará a su gobierno para ratificar el acuerdo del plan de paz para firmado con en y agradeció al presidente estadounidense, , su compromiso para liberar a los rehenes en la Franja palestina.

Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para ratificar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes”, dijo Netanyahu en un comunicado distribuido por su oficina en la madrugada de este jueves, poco después de que Trump anunciara la firma del acuerdo.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz para Gaza

Agradezco de todo corazón al presidente Trump y a su equipo su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes”, añadió en el mensaje, en el que también agradeció el “coraje y sacrificio” de los soldados y de las fuerzas de seguridad israelíes.

Y concluyó: “Si Dios quiere, juntos seguiremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos”.

Trump publicó en sus redes sociales que las dos partes han firmado la primera fase del plan de paz para Gaza, que implica que “TODOS los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”.

Es un GRAN DÍA para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos”, agregó Trump.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC