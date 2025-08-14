Israel: ministro autoriza expandir asentamientos para “sepultar” propuesta de un Estado palestino

El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, celebró este jueves la aprobación de un plan para construir miles de nuevas viviendas entre Jerusalén y el asentamiento israelí de Ma’ale Adumim, lo que aislaría Jerusalén Este del resto de Cisjordania ocupada.

“Esta realidad por fin entierra la idea de un Estado palestino, porque no hay nada que reconocer y nadie a quien reconocer”, dijo hoy el ministro en una ceremonia para anunciar el plan de viviendas.

Durante años, las autoridades israelíes han rechazado poner el marcha el proyecto, conocido como E1, por la presión de la comunidad internacional, que teme que la expansión de los asentamientos impida el establecimiento de un Estado palestino contiguo, con Jerusalén Este como capital.

Sin embargo, tras la llegada al poder de Benjamín Netanyahu en 2022 al frente de una inédita coalición con la ultraderecha, los principales defensores de la colonización de los territorios palestinos, el Gobierno israelí ha aprobado un número sin precedentes de nuevos asentamientos y confiscaciones de tierras.

“Esto no es solo un plan de edificación, es un mensaje sionista estruendoso: una Jerusalén unida es nuestra capital eterna, y Ma’ale Adumim es una parte inseparable de ella”, aseguró Smotrich en el evento, en declaraciones compartidas por su oficina.

El grupo israelí contra los asentamientos Peace Now explicó este jueves en un mensaje que el subcomité encargado de revisar los recursos contra el plan rechazó anoche todas las peticiones, dando luz verde a su aprobación por parte de la oficina militar encargada de gestionar nuevos asentamientos.

Todavía falta que las autoridades militares den su visto bueno al plan de construcción, lo que se espera ocurra tan pronto como el próximo miércoles.

“Nos encontramos al borde de un abismo, y el Gobierno lo está llevando hacia delante a toda velocidad”, denunció la organización.

El plan de Smotrich contempla la construcción de más de 3.000 viviendas en la zona e incluye también el desarrollo de una nueva carretera para separar el tráfico palestino del israelí y conectar la localidad cisjordana de Belén, al sur de Jerusalén, con Ramala, en el norte, sin pasar por la ciudad santa.

En su mensaje, el ministro agradeció el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, y pidió a Netanyahu “aplicar la soberanía israelí” en Cisjordania para asegurar que “los líderes hipócritas de Europa no tengan nada que reconocer” en septiembre, cuando se espera que varios países, entre ellos Reino Unido, Francia y Canadá, reconozcan oficialmente al Estado palestino.