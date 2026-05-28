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Los equipos de rescate inspeccionan los daños causados en un edificio tras un ataque aéreo israelí en la zona de Choueifat, al sur de Beirut, en las afueras de los suburbios del sur de la capital, el 28 de mayo de 2026. Foto: Ibrahim AMRO / AFP
Los equipos de rescate inspeccionan los daños causados en un edificio tras un ataque aéreo israelí en la zona de Choueifat, al sur de Beirut, en las afueras de los suburbios del sur de la capital, el 28 de mayo de 2026. Foto: Ibrahim AMRO / AFP
/ IBRAHIM AMRO
Por Agencia EFE

El Ejército israelí bombardeó este jueves la capital libanesa, Beirut, en una nueva escalada que pone en entredicho el alto el fuego y tras bombardear más de 135 “objetivos” en otros puntos del Líbano en las últimas 24 horas.

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