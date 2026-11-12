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Resumen

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Personal del hospital Nasser inspeccionan el lugar tras un ataque aéreo israelí en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 12 de noviembre de 2026. (Foto de Eyad Baba / AFP).
Personal del hospital Nasser inspeccionan el lugar tras un ataque aéreo israelí en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 12 de noviembre de 2026. (Foto de Eyad Baba / AFP).
/ EYAD BABA
Por Agencia AFP

Seis personas murieron y al menos 20 resultaron heridas este jueves en un ataque israelí contra el hospital Nasser, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según los servicios de emergencia del territorio palestino.

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