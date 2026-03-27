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Ataque aéreo del Ejército de Israel sobre Teherán, Irán, el 18 de junio de 2025. Foto: EFE/ Abedin Taherkenareh
Ataque aéreo del Ejército de Israel sobre Teherán, Irán, el 18 de junio de 2025. Foto: EFE/ Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

La aviación israelí bombardeó durante la noche posiciones para la producción de misiles balísticos en Teherán y Yazd, así como lanzaderas y almacenes en el oeste de Irán, recogió un comunicado del Ejército este viernes.

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