Israel bombardea Gaza durante la noche y mata a 21 personas, entre ellas 6 niños

Dolientes permanecen junto a los cuerpos de las víctimas palestinas que, según se informa, murieron en ataques israelíes ese mismo día, en el Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, el 4 de febrero de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP)

Dolientes permanecen junto a los cuerpos de las víctimas palestinas que, según se informa, murieron en ataques israelíes ese mismo día, en el Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, el 4 de febrero de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP)

Dolientes permanecen junto a los cuerpos de las víctimas palestinas que, según se informa, murieron en ataques israelíes ese mismo día, en el Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, el 4 de febrero de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP)
Dolientes permanecen junto a los cuerpos de las víctimas palestinas que, según se informa, murieron en ataques israelíes ese mismo día, en el Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, el 4 de febrero de 2026. (Omar AL-QATTAA / AFP)
/ OMAR AL-QATTAA
Por Agencia EFE

Los muertos en la ola de ataques lanzada desde la noche del martes por el Ejército israelí en Gaza ascienden a 21 personas, de las cuales 6 son niños, según la última información del Hospital Nasser del enclave, que registró dos niños de 12 años fallecidos en los últimos bombardeos en el sur de la Franja.

