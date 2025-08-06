Israel lanzó este miércoles una oleada de bombardeos contra varias áreas del sur del Líbano, donde se han registrado al menos dos heridos mientras el Ejército israelí asegura haber tenido como objetivo distintas infraestructuras del grupo chií Hezbolá.

Diversos ataques alcanzaron una región ubicada entre las zonas de Yahmar al Shaqif y Aadchit al Qusayr, mientras que también se produjeron “violentas” acciones contra las afueras de las localidades de Deir Siryan y Qantara, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

En Deir Siryan, un bombardeo causó heridas a al menos dos personas, según un comunicado emitido por el Ministerio de Salud Pública del Líbano, que alertó de que el balance es todavía “preliminar”.

La ANN explicó que en esa localidad fue alcanzado más de una vez un garaje de vehículos y excavadoras ubicado en las inmediaciones de viviendas residenciales, al tiempo que los continuados bombardeos de dron impidieron la llegada de los servicios de emergencia a otro punto atacado en Deir Yassin.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró en un comunicado que sus acciones estuvieron dirigidas contra almacenes de armas, una lanzadera e instalaciones con herramientas de ingeniería para la rehabilitación de infraestructura perteneciente a Hezbolá en el país mediterráneo.

Pese al cese de hostilidades acordado por ambos países el pasado noviembre, Israel ha continuado atacando el territorio libanés con bombardeos que a menudo asegura tienen como objetivo a miembros de Hizbulá o infraestructura perteneciente al movimiento.

La oleada de este miércoles tiene lugar después de que el Consejo de Ministros del Líbano encargara la víspera al Ejército la preparación de un plan para desarmar a la formación chií antes de final de año, entre crecientes presiones estadounidenses para poner en marcha ese proceso.

