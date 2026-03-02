Escuchar
Humo se eleva en el centro de Teherán, Irán, tras un ataque aéreo el 2 de marzo de 2026. (EFE / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

La aviación israelí bombardeó en la noche de este lunes Teherán, atacando sedes del Ministerio de Inteligencia de Irán y la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, según un comunicado del Ejército de Israel.

