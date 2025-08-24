Columnas de humo se elevan después de un ataque aéreo israelí sobre Saná, la capital de Yemen, controlada por los hutíes, el 24 de agosto de 2025. (Foto de Mohammed HUWAIS / AFP)
Columnas de humo se elevan después de un ataque aéreo israelí sobre Saná, la capital de Yemen, controlada por los hutíes, el 24 de agosto de 2025. (Foto de Mohammed HUWAIS / AFP)
/ MOHAMMED HUWAIS
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

Israel bombardea una base militar donde está el palacio presidencial de Yemen
Israel bombardea una base militar donde está el palacio presidencial de Yemen

Israel bombardea una base militar donde está el palacio presidencial de Yemen

El bombardeó este domingo un complejo militar, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible en , la capital de , supuestamente utilizados para “actividades militares” por los rebeldes hutíes, que controlan la ciudad.

Hace poco, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacaron infraestructura militar del régimen terrorista hutí en la zona de Saná, incluida una base militar donde se encuentra el palacio presidencial”, dijo el Ejército en un comunicado.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Israel mata a 95 palestinos en Gaza y hiere a más de 300 desde el viernes

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, publicó en la red social X una fotografía donde sale junto al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, con el texto: “Observando cómo los aviones de la fuerza aérea atacan Yemen”.

En su comunicado, las fuerzas israelíes defendieron su ataque contra la zona del palacio presidencial alegando que en el complejo “operan las fuerzas militares del régimen terrorista hutí”.

También acusaron a los insurgentes de utilizar las plantas eléctricas atacadas (Hizaz y Asar) “con fines militares”. De momento no hay información sobre posibles víctimas en los ataques.

El uso de estas plantas es una prueba más de cómo el régimen hutí utiliza la infraestructura civil con fines militares”, dijo el Ejército; una acusación que también utiliza para defender sus ataques contra escuelas y hospitales en la Franja de Gaza, en contra del derecho internacional.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Por qué se declaró hambruna en Gaza? Claves para entender esta catástrofe anunciada desde hace meses

Los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, lanzan frecuentemente -en solidaridad, dicen, con los gazatíes y la masacre que sufre el enclave- misiles balísticos y drones contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados.

Este mismo domingo, una investigación de la Fuerza Aérea Israelí determinó que los hutíes, aliados de Irán, utilizaron por primera vez el viernes una cobija con munición de racimo en un misil, que se desintegró en pleno vuelo sin causar víctimas.

El comunicado israelí se publica poco después de que los rebeldes hutíes hayan denunciado ataques israelíes contra una compañía petrolera y una central eléctrica en la capital del Yemen, Saná, la misma que ya había sido blanco de otro ataque del Ejército israelí hace una semana, informaron medios afines a los insurgentes.

