Israel bombardea Yemen tras pedir evacuación de puerto de Al Hodeida, según los hutíes

Aviones de combate de Israel bombardearon este martes el puerto de la ciudad de Al Hodeida, en la costa del mar Rojo de Yemen, después de que el Ejército israelí pidiera la evacuación “inmediata” de esta estratégica instalación antes de lanzar el ataque, de acuerdo con los rebeldes hutíes.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que las defensas aéreas del grupo “se están enfrentando en estos momentos a la aviación israelí” mientras atacan Yemen, al tiempo que la televisión Al Masirah, controlada por el movimiento chií, indicó que 12 bombardeos alcanzaron el puerto de Al Hodeida.

PUEDES VER: Israel bombardea Yemen y deja al menos 9 muertos y 118 heridos

Estos ataques se producen poco después de que un portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, advirtiera de que las fuerzas de Israel atacarían Al Hodeida “en las próximas horas” y pidiera “a todos los presentes y a los barcos ahí atracados” que evacuaran el puerto “inmediatamente”.

“Las defensas aéreas causaron un estado de gran confusión a la aviación enemiga y obligaron a algunas de sus formaciones de combate a abandonar el espacio aéreo antes de llevar a cabo su agresión. Su incursión en las profundidades fue frustrada, gracias a Dios”, dijo Sarea en su cuenta de X poco después del bombardeo israelí.

Hasta el momento se desconoce si esta nueva oleada de bombardeos ha provocado víctimas mortales, mientras que los hutíes todavía no se han pronunciado sobre los daños materiales ocasionados por el ataque.

Esta nueva acción de Israel contra el Yemen se produce una semana después de que el Ejército israelí efectuara una serie de bombardeos a gran escala contra la capital controlada por los rebeldes, Saná, y contra la provincia noroccidental de Al Jawf.

Un soldado hutí sostiene una bandera palestina durante un ejercicio militar en una zona remota de las afueras de Saná, en una imagen facilitada por el centro de medios hutíes. Foto: EFE/EPA

Esos ataques se saldaron con la muerte de 46 personas, 38 en Saná y ocho en Al Jawf -cuyos funerales se celebraron este mismo martes- y dejaron al menos 165 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud controlado por los hutíes.

Los hutíes, respaldados por Irán, lanzan frecuentemente drones y misiles balísticos contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados sin que se produzcan víctimas o daños.

Israel, por su parte, ha bombardeado Saná y otras zonas controladas por los insurgentes como el puerto de Al Hodeida, en respuesta a los ataques que los hutíes lanzan en apoyo a los palestinos de la Franja de Gaza.

Los bombardeos israelíes han provocado la muerte de cientos de personas en el Yemen, mientras que a finales de agosto un ataque del Estado judío acabó con la vida del primer ministro y de otros once miembros del Ejecutivo de los rebeldes yemeníes.