Israel canceló todas las actividades educativas presenciales y limitó las reuniones del lunes como medida preventiva ante la reanudación de los ataques de Irán la noche del domingo, según el Ejército israelí.

“Se permiten reuniones de hasta 200 personas al aire libre y hasta 500 personas en interiores, siempre que se pueda acceder a un espacio protegido dentro del tiempo disponible para llegar a un refugio. Las playas están cerradas al público”, informa un comunicado oficial del Comando del Frente Interno, el organismo militar que establece las restricciones de seguridad para la población.

La noche del domingo, Irán violó el alto el fuego alcanzado entre EE. UU.y la República Islámica el pasado mes de abril, lanzando una primera ronda de misiles que activó las alertas antiaéreas israelíes a las 22.00 horas locales (19.00 GMT).

El Ejército israelí afirma haber interceptado con éxito todos los misiles iraníes por el momento, e Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional en el gabinete del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha expresado en una publicación de X: “Teherán debería arder esta noche”.

El ataque se produce apenas horas después de que Israel bombardeara los suburbios del Dahye, bastión del grupo chiita Hezbolá en el sur de Beirut. La capital libanesa es una de las líneas rojas de Irán para preservar la tregua regional.

El ministro de Exteriores, Abás Araqchí, colgó en la red social X una imagen de las banderas de Irán y el Líbano una junto a la otra.