icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La fotoperiodista estadounidense independiente Heidi Levine yace en una camilla en la sala de urgencias del hospital gubernamental de Ramala, ciudad ocupada por Israel, tras ser golpeada por colonos israelíes. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP).
La fotoperiodista estadounidense independiente Heidi Levine yace en una camilla en la sala de urgencias del hospital gubernamental de Ramala, ciudad ocupada por Israel, tras ser golpeada por colonos israelíes. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP).
/ AHMAD GHARABLI
Por Agencia AFP

Colonos israelíes atacaron el viernes a una fotoperiodista estadounidense que trabaja para The Washington Post y cubría la violencia contra agricultores palestinos de olivo en la Cisjordania ocupada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.