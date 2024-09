La abuela palestina Ayesha Shtayyeh dice que, el pasado mes de octubre, un hombre le apuntó con un arma a la cabeza y le dijo que abandonara el lugar que había sido su hogar durante 50 años.

Según le cuenta a la BBC, esta amenaza fue la culminación de una campaña cada vez más violenta de acoso e intimidación que comenzó en 2021, después de que se estableciera un puesto de avanzada de colonos ilegales cerca de su casa en la ocupada Cisjordania.

El número de estos puestos de avanzada ha aumentado rápidamente en los últimos años, según muestra un nuevo análisis de la BBC. Actualmente hay al menos 196 en Cisjordania, y 29 se establecieron el año pasado, más que en cualquier año anterior.

Los puestos de avanzada, que pueden ser granjas, grupos de casas o incluso grupos de caravanas, a menudo carecen de límites definidos y son ilegales tanto según el derecho israelí como según el derecho internacional.

Pero el Servicio Mundial de la BBC ha visto documentos que muestran que organizaciones con estrechos vínculos con el gobierno israelí han proporcionado dinero y tierras para establecer nuevos puestos de avanzada ilegales.

La BBC también analizó información de fuentes abiertas para examinar su proliferación e investigó al colono que, según Ayesha Shtayyeh, la amenazó.

Expertos afirman que los puestos de avanzada pueden apoderarse de grandes extensiones de tierra con mayor rapidez que los asentamientos y están cada vez más vinculados a la violencia y el acoso hacia las comunidades palestinas.

Ayesha Shtayyeh está intentando regresar a la casa que se vio obligada a abandonar. (Matthew Cassel / BBC).

No existen cifras oficiales sobre el número de puestos de avanzada, pero BBC Eye revisó listas de ellos y sus ubicaciones, recopiladas por los organismos israelíes de vigilancia antiasentamientos Peace Now y Kerem Navot, así como por la Autoridad Palestina, que administra parte de la Cisjordania ocupada.

Analizamos cientos de imágenes satelitales para verificar que se habían construido puestos de avanzada en estos lugares y para confirmar el año en el que se establecieron. La BBC también verificó publicaciones en redes sociales, publicaciones del gobierno israelí y fuentes de noticias para corroborarlo y demostrar que los puestos de avanzada todavía estaban en uso.

Nuestro análisis revela que casi la mitad (89) de los 196 puestos de avanzada que verificamos se han construido desde 2019.

Creciente violencia

Algunos de estos están relacionados con la creciente violencia contra las comunidades palestinas en Cisjordania. A principios de este año, el gobierno británico sancionó a ocho colonos extremistas por incitar o perpetrar violencia contra los palestinos. Al menos seis habían establecido o viven en asentamientos ilegales.

Avi Mizrahi, excomandante del ejército israelí en Cisjordania, dice que la mayoría de los colonos son ciudadanos israelíes respetuosos con la ley, pero admite que la existencia de puestos de avanzada hace que la violencia sea más probable.

“Siempre que se establecen puestos de avanzada ilegales en la zona, se generan tensiones con los palestinos… que viven en la misma zona”, dice.

Uno de los colonos extremistas sancionados por Reino Unido fue Moshe Sharvit, el hombre que, según Ayesha, la amenazó a punta de pistola.

Tanto él como el puesto de avanzada que estableció a menos de 800 metros de la casa de Ayesha también fueron sancionados por el gobierno estadounidense en marzo. Su puesto de avanzada fue descrito como una “base desde la que perpetra violencia contra los palestinos”.

“Convirtió nuestra vida en un infierno”, dice Ayesha, que ahora debe vivir con su hijo en un pueblo cercano a Nablus.

Un gráfico de imágenes satelitales que muestra el desarrollo de tres puestos de avanzada diferentes en Cisjordania.

Los puestos de avanzada no cuentan con la aprobación oficial de Israel, a diferencia de los asentamientos, que son enclaves judíos más grandes, generalmente urbanos, construidos en toda Cisjordania y que son legales según la ley israelí.

Ambos son considerados ilegales según el derecho internacional, que prohíbe trasladar a una población civil a un territorio ocupado. Pero muchos colonos que viven en Cisjordania afirman que, como judíos, tienen una conexión religiosa e histórica con la tierra.

En julio, el máximo tribunal de la ONU, en una opinión histórica, dijo que Israel debería detener toda nueva actividad de asentamientos y evacuar a todos los colonos del Territorio Palestino Ocupado. Israel rechazó la opinión como "fundamentalmente errónea" y unilateral.

A pesar de que los puestos de avanzada no tienen estatus legal, hay pocas pruebas de que el gobierno israelí haya tratado de evitar su rápido crecimiento.

La BBC vio nuevas pruebas que muestran cómo dos organizaciones con estrechos vínculos con el estado israelí proporcionaron dinero y tierras utilizadas para establecer nuevos asentamientos en Cisjordania.

Los puestos de avanzada a menudo carecen de límites definidos y son ilegales según la ley israelí. (Matthew Cassel / BBC).

Un “brazo del Estado israelí”

Una de ellas es la Organización Sionista Mundial (WZO), un organismo internacional fundado hace más de un siglo que contribuyó decisivamente al establecimiento del Estado de Israel.

Tiene una División de Asentamientos, responsable de gestionar grandes extensiones de tierra ocupadas por Israel desde 1967. La división está financiada íntegramente con fondos públicos israelíes y se describe a sí misma como un “brazo del Estado israelí”.

Los contratos obtenidos por Peace Now y analizados por la BBC muestran que la División de Asentamientos asignó repetidamente tierras en las que se han construido asentamientos. En los contratos, la WZO prohíbe la construcción de cualquier estructura y dice que la tierra solo debe usarse para el pastoreo o la agricultura, pero las imágenes satelitales revelan que, en al menos cuatro casos, se construyeron asentamientos ilegales en ella.

Uno de estos contratos fue firmado por Zvi Bar Yosef en 2018. Él, al igual que Moshe Sharvit, fue sancionado por Reino Unido y Estados Unidos a principios de este año por violencia e intimidación contra los palestinos.

Nos pusimos en contacto con la WZO para preguntar si sabía que varias parcelas de tierra que había asignado para el pastoreo y la agricultura se estaban utilizando para la construcción de asentamientos ilegales. No nos respondió. También hicimos preguntas a Zvi Bar Yosef, pero no recibimos respuesta.

La BBC también descubrió dos documentos que revelan que otra organización clave de colonos -Amana- prestó cientos de miles de shekels para ayudar a establecer puestos de avanzada.

En un caso, la organización prestó 1.000.000 NIS (US$270.000) a un colono para que construyera invernaderos en un asentamiento considerado ilegal según la ley israelí.

Amana se fundó en 1978 y desde entonces ha trabajado en estrecha colaboración con el gobierno israelí para construir asentamientos en toda Cisjordania.

Sin embargo, en los últimos años, ha habido cada vez más pruebas de que Amana también apoya los puestos de avanzada.

En una grabación de una reunión de ejecutivos en 2021, filtrada por un activista, se puede escuchar al director ejecutivo de Amana, Ze'ev Hever, afirmando que: "En los últimos tres años... una de las operaciones que hemos ampliado es la granja de pastoreo [los puestos de avanzada]".

"Hoy, el área [que controlan] es casi el doble del tamaño de los asentamientos construidos".

Este año, el gobierno canadiense incluyó a Amana en una ronda de sanciones contra personas y organizaciones responsables de "acciones violentas y desestabilizadoras contra civiles palestinos y sus propiedades en Cisjordania". Las sanciones no mencionaron los puestos de avanzada.

La BBC se puso en contacto con Amana para preguntarle por qué concedía préstamos para establecer puestos de avanzada. la organización no respondió.

También existe la práctica del gobierno israelí de legalizar retroactivamente los puestos de avanzada, transformándolos efectivamente en asentamientos. El año pasado, por ejemplo, el gobierno inició el proceso de legalización de al menos 10 puestos de avanzada y otorgó a al menos otros seis estatus legal completo.

Nabil dice que Sharvit ahuyentaba a sus animales cuando los llevaba a pastorear. (Matthew Cassel / BBC).

Acoso e intimidación

En febrero, Moshe Sharvit (el colono que, según Ayesha Shtayyeh, la expulsó de su casa) organizó una jornada de puertas abiertas en su puesto de avanzada, filmada por un equipo local. Hablando con franqueza, expuso lo eficaces que pueden ser los puestos de avanzada para apoderarse de tierras.

“Lo que más lamentamos cuando nosotros [los colonos] construimos asentamientos fue que nos quedamos atrapados dentro de las vallas y no pudimos expandirnos”, dijo a la multitud. “La granja es muy importante, pero lo más importante para nosotros es la zona circundante”.

Afirmó que ahora controla unos 7 km2 de tierra, una superficie mayor que muchos asentamientos urbanos grandes de Cisjordania con poblaciones de miles de personas.

Obtener el control de grandes áreas, a menudo a expensas de las comunidades palestinas, es un objetivo clave para algunos colonos que se establecen y viven en puestos de avanzada, explica Hagit Ofran, de Peace Now.

“Los colonos que viven en los [puestos de avanzada] en la cima de la colina se consideran ‘protectores de las tierras’ y su trabajo diario es expulsar a los palestinos de la zona”, dice.

Ayesha dice que Moshe Sharvit inició una campaña de acoso e intimidación casi tan pronto como instaló su puesto de avanzada a fines de 2021.

Cuando su esposo Nabil pastoreaba sus cabras en los pastos que había usado durante décadas, Sharvit llegaba rápidamente en un vehículo todoterreno y él y los jóvenes colonos ahuyentaban a los animales, dice.

“Respondí que nos iríamos si el gobierno, la policía o el juez nos lo ordenaban”, dice Nabil.

“Y me dijo: ‘Soy el gobierno, soy el juez y soy la policía’”.

Al limitar el acceso a las tierras de pastoreo, los colonos de los asentamientos como Moshe Sharvit pueden poner a los agricultores palestinos en posiciones cada vez más precarias, asegura Moayad Shaaban, jefe de la Comisión de Colonización y Resistencia al Muro de la Autoridad Palestina.

“Llega un punto en que los palestinos ya no tienen nada. No pueden comer, no pueden pastar, no pueden conseguir agua”, dice.

Después de los ataques de Hamás del 7 de octubre en el sur de Israel y del inicio de la guerra de israelí en Gaza, el acoso de Moshe Sharvit se volvió aún más agresivo, dice Ariel Moran, quien apoya a las comunidades palestinas que enfrentan la agresión de los colonos.

Sharvit siempre había llevado una pistola con él en el campo, pero ahora comenzó a acercarse a los activistas y los palestinos con un rifle de asalto colgado sobre su hombro y sus amenazas se volvieron más graves, dice Ariel.

“Creo que vio la oportunidad de tomar un atajo y no esperar otro año o dos para desgastarlos gradualmente [a las familias palestinas].

“Simplemente lo hizo de la noche a la mañana. Y funcionó”.

Muchas de las familias, como la de Ayesha, que dicen haber abandonado sus hogares tras las amenazas de Moshe Sharvit, lo hicieron en las semanas posteriores al 7 de octubre.

En toda Cisjordania, la OCHA (Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) afirma que la violencia de los colonos ha alcanzado "niveles sin precedentes".

En los últimos 10 meses, ha registrado más de 1.100 ataques de colonos contra palestinos. Al menos 10 palestinos han muerto y más de 230 han resultado heridos por colonos desde el 7 de octubre, afirma.

Al menos cinco colonos han muerto y al menos 17 han resultado heridos por palestinos en Cisjordania durante el mismo período, afirma la OCHA.

Ayesha Shtayyeh le muestra a la BBC los destrozos que han hecho en su casa. (Matthew Cassel / BBC).

En diciembre de 2023, dos meses después de que, según dicen, los obligaran a abandonar su casa, filmamos a Ayesha y Nabil cuando regresaban a recoger algunas de sus pertenencias.

Cuando llegaron a la casa, descubrieron que la habían saqueado. En la cocina, los armarios colgaban de sus bisagras. En la sala de estar, alguien había cogido un cuchillo y había dañado los sofás.

“No le hice daño. No le hice nada. ¿Qué he hecho para merecer esto?”, protestó Ayesha.

Mientras empezaban a evaluar los daños, Moshe Sharvit llegó en un vehículo. Al poco tiempo, llegaron la policía y el ejército israelíes. Les dijeron a la pareja, y a los activistas por la paz israelíes que los acompañaban, que tenían que abandonar la zona.

“No nos ha dejado nada para nosotros”, dijo Ayesha a la BBC.

Cuando la BBC se le acercó, Moshe Sharvit, dijo que era otra persona. (Yotam Ronen / BBC).

Nos pusimos en contacto con Moshe Sharvit en varias ocasiones para pedirle su respuesta a las acusaciones formuladas contra él, pero no respondió.

En julio de 2023, la BBC se acercó a él en persona en su puesto de avanzada para pedirle su respuesta a las acusaciones y también para preguntarle si permitiría que los palestinos, como Ayesha, regresaran a la zona. Dijo que no sabía de qué estábamos hablando y negó que fuera Moshe Sharvit.

Gráficos de Kate Gaynor y el equipo de Periodismo Visual del Servicio Mundial