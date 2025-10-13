Cómo la paz en Gaza queda en manos de Hamás y de la presión de Trump para frenar a Netanyahu

Escucha la noticia
Cómo la paz en Gaza queda en manos de Hamás y de la presión de Trump para frenar a NetanyahuResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Israel y Hamás canjearon este lunes a 20 rehenes por unos 2.000 presos palestinos. Se trata de la culminación de la primera fase del plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza. El alto el fuego en el enclave palestino está vigente desde el pasado viernes, lo que ha permitido a cientos de miles de familias palestinas retornar a lo que queda de sus viviendas, pues lo que encuentran son solo ruinas y devastación. ¿Qué viene ahora y cómo el mandatario estadounidense (y el propio grupo terrorista), tiene en sus manos el destino de Gaza?