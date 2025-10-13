Cómo la paz en Gaza queda en manos de Hamás y de la presión de Trump para frenar a Netanyahu

Trump asistirá este lunes a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para la cumbre de paz sobre Gaza, que dirigirá junto con el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi.

Se espera que a esa cita asista el presidente palestino Mahmud Abbas. Mientras que Israel y Hamás confirmaron que no enviarán representantes.

Ziv Berman, uno de los rehenes israelíes liberados que se encontraban cautivos en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, gesticula desde la ventana de un helicóptero militar israelí tras ser liberado. (Foto: Ahmad GHARABLI / AFP). / AHMAD GHARABLI

Una mujer, envuelta en una bandera israelí, ondea la de Estados Unidos y sostiene una foto de Donald Trump durante una reunión frente al Museo de Arte de Tel Aviv, el 11 de octubre de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

En la cumbre de Egipto también estarán presentes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; y el presidente de Truquía, Recep Tayyip Erdogan. Además, habrá representantes de países de la región del Medio Oriente.

Según un comunicado de la oficina del presidente de Egipto, el objetivo de la cumbre es “poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y marcar el comienzo de una nueva era de seguridad y estabilidad regionales”.

La cancillería egipcia dijo el domingo que se firmará un “documento poniendo fin a la guerra en la Franja de Gaza”.

La guerra en Gaza estalló el 7 de octubre del 2023 tras el ataque de Hamás que causó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles. La ofensiva israelí lanzada en respuesta mató a al menos 67.806 personas.

Palestinos se abren paso entre edificios destruidos en la ciudad de Gaza el 12 de octubre de 2025. (Foto de Bashar TALEB / AFP). / BASHAR TALEB

¿Pero qué falta para que Israel y Hamás den por culminada la guerra de manera oficial? La clave está en la segunda fase de las negociaciones, que debe iniciarse inmediatamente después de la liberación de los rehenes.

Los temas claves serán el desarme de Hamás, el futuro gobierno de Gaza sin Hamás, la retirada total de las tropas de Israel y el camino hacia el establecimiento de un Estado palestino.

De acuerdo con el portal estadounidense Axios, Trump prometió a Hamás no permitir que Israel rompa el alto el fuego en Gaza. El grupo terrorista había pedido esa garantía para aceptar la primera fase del plan de paz.

La zona de repliegue del ejército de Israel. (AFP).

Funcionarios estadounidense le dijeron a Axios que la garantía de Trump a Hamás fue el establecimiento de un grupo de trabajo militar liderado por Estados Unidos para supervisar el alto el fuego y abordar cualquier violación.

Axios sostuvo que Trump se involucró personalmente en las negociaciones, y que realizó al menos tres llamadas a varios interlocutores para expresar directamente sus garantías.

En este punto, cabe recordar que el anterior alto el fuego, que también implicaba negociar el fin de la guerra y el retiro de tropas, fue roto de manera unilateral por Israel en marzo. Ese pacto se había firmado durante los últimos días de la gestión del presidente demócrata Joe Biden en Estados Unidos.

El plan para las garantías prevé el traslado de tropas de países árabes y musulmanes a zonas de las que se retiran las Fuerzas de Defensa de Israel, anotó Axios. Se prevé que el proceso dure varios meses.

La actitud de Hamás será clave

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llegan a una conferencia de prensa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, el 29 de septiembre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El analista internacional Francisco Belaunde Matossian le dijo a El Comercio que el papel de Trump ha sido determinante para la liberación de los rehenes y el alto el fuego en Gaza, por la presión directa que ejerce sobre Benjamin Netanyahu.

Agregó que esa misma presión va a ser clave para que se cumpla el acuerdo y evitar que Netanyahu reanude la guerra. Pero sostuvo que esa presión va a depender de las acciones de Hamás.

“Trump parece decidido a hacer valer su plan, aunque él es imprevisible. El tema acá es saber si finalmente Hamás aceptará el desarme. Entonces, la presión que pueda hacer Trump sobre Netanyahu va a depender en gran parte de Hamás. Si acepta el desarme y se van sus líderes, ya no habría pretexto para continuar la guerra. De lo contrario, seguiremos en lo mismo", indicó Belaunde.

El analista sostuvo que otro objetivo de Trump sería consolidar su plan para el Medio Oriente y presentarse como artífice del fin de la guerra, incluso sin haber recibido el premio Nobel de la Paz. Precisó que su yerno, Jared Kushner, fue clave en la metodología de las negociaciones, que priorizó un acuerdo general antes que los detalles.

El empresario estadounidense Jared Kushner (centro) habla mientras su esposa Ivanka Trump (derecha) y el enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff observan en Tel Aviv el 11 de octubre de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

En cuanto al futuro del gobierno de Gaza, Belaunde sostuvo que causa controversia la negativa de Israel de liberar, a cambio de los rehenes, a presos de Fatah, especialmente a Marwan Barghouti, quien podría emerger como un líder palestino alternativo.

El entrevistado remarcó que esto refleja una relación paradójica entre Israel y Hamás, ya que mientras Fatah reconoce al Estado israelí, se busca liberar solo a prisioneros miembros de Hamás, que busca la destrucción de ese Estado.

Belaunde advirtió que el tema de Cisjordania y la creación del Estado de palestina seguirán siendo decisivos. Indicó que si Israel continúa con su política de ocupación y violencia en ese territorio, será imposible alcanzar una paz duradera o un reconocimiento mutuo real.

