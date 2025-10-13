Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
Cómo la paz en Gaza queda en manos de Hamás y de la presión de Trump para frenar a Netanyahu
Resumen de la noticia por IA
Cómo la paz en Gaza queda en manos de Hamás y de la presión de Trump para frenar a Netanyahu

Cómo la paz en Gaza queda en manos de Hamás y de la presión de Trump para frenar a Netanyahu

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Israel y Hamás canjearon este lunes a 20 rehenes por unos 2.000 presos palestinos. Se trata de la culminación de la primera fase del plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza. El alto el fuego en el enclave palestino está vigente desde el pasado viernes, lo que ha permitido a cientos de miles de familias palestinas retornar a lo que queda de sus viviendas, pues lo que encuentran son solo ruinas y devastación. ¿Qué viene ahora y cómo el mandatario estadounidense (y el propio grupo terrorista), tiene en sus manos el destino de Gaza?

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC