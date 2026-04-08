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Una bola de fuego se eleva desde un edificio alcanzado por un ataque aéreo de Israel en la zona de Abbasiyeh, en las afueras de Tiro, Líbano, el 8 de abril de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP).
Una bola de fuego se eleva desde un edificio alcanzado por un ataque aéreo de Israel en la zona de Abbasiyeh, en las afueras de Tiro, Líbano, el 8 de abril de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP).
/ KAWNAT HAJU
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel aseguró haber lanzado este miércoles su “mayor ataque” en el Líbano desde que comenzó la guerra contra el país vecino el pasado 2 de marzo, según un comunicado compartido en sus canales oficiales después de que entrara en vigor la tregua entre Estados Unidos e Irán.

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