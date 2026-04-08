El Ejército de Israel aseguró haber lanzado este miércoles su “mayor ataque” en el Líbano desde que comenzó la guerra contra el país vecino el pasado 2 de marzo, según un comunicado compartido en sus canales oficiales después de que entrara en vigor la tregua entre Estados Unidos e Irán.

“En 10 minutos y a lo largo de distintas áreas simultáneamente: las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) completaron el mayor ataque coordinado, atacando más de 100 centros de mando y posiciones militares de Hezbolá”, comienza el anuncio, que describe bombardeos contra Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del Líbano.

Entre los objetivos se encontraban centros de inteligencia y sedes del grupo chií Hezbolá, infraestructuras de lanzamiento de misiles y navales de la organización y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127, ambos cuerpos de élite.

“La organización terrorista Hezbolá decidió deliberadamente unirse a la guerra, actuando en representación del régimen terrorista iraní y dañando al Estado de Líbano y sus civiles”, continúa el comunicado.

“El Estado del Líbano y su población civil deben oponerse al afianzamiento de Hezbolá en zonas civiles y a su capacidad para acumular armamento”, añade, en un texto en el que asegura que la mayoría de posiciones atacadas se encontraban en áreas civiles.

El humo se eleva desde el lugar de los ataques aéreos israelíes en Beirut y sus suburbios del sur el 8 de abril de 2026. (Foto de Anwar Amro / AFP). / ANWAR AMRO

Hezbolá comenzó a atacar Israel el pasado 2 de marzo, tres días después de que el Estado hebreo lanzara los ataques coordinados contra Irán que dieron inicio a la guerra, en represalia por la muerte del líder supremo iraní Alí Jameneí.

Israel lanzó entonces una campaña de bombardeos contra todo el país y una operación terrestre en el sur, si bien venía atacando el Líbano casi a diario pese al alto el fuego que estaba en vigor desde noviembre de 2024.

Pese a que Pakistán anunció esta madrugada que Estados Unidos e Irán habían alcanzado un alto el fuego que implicaba un cese de las hostilidades en el Líbano, Israel defiende que mantendrá su campaña contra Hezbolá en el país.

Según las autoridades libanesas, más de 1.500 personas han muerto en territorio libanés y otras 4.800 han resultado heridas en los ataques de Israel.

Once soldados del Ejército israelí han muerto en combate en el sur de Líbano (uno de ellos por fuego amigo), mientras que dos personas han muerto por ataques de Hizbulá contra el norte de Israel.

Además, otro civil murió por un fuego de artillería errado de las fuerzas armadas en la localidad israelí de Misgav Am, junto a la divisoria.