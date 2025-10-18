Israel condiciona la reapertura de Rafah a la devolución de los cuerpos de los rehenes en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo. Foto: EFE/RONEN ZVULUN
La oficina del primer ministro israelí, , indicó el sábado que el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, de todos los rehenes fallecidos que aún se encuentran en Gaza.

“El primer ministro Netanyahu ha ordenado que el paso fronterizo de Rafah permanezca cerrado hasta nuevo aviso”, se lee en el comunicado.

“Su reapertura se considerará en función de cómo cumpla con sus obligaciones de devolver a los rehenes y los cuerpos de los fallecidos, y de aplicar los términos acordados” del alto el fuego, añadió la oficina.

El sábado por la mañana, la embajada palestina en El Cairo anunció que el paso fronterizo de Rafah reabriría el lunes para permitir el .

Las autoridades israelíes dijeron el jueves que, cuando se reabriera el paso, solo se permitiría el tránsito de personas, no el paso de ayuda humanitaria.

Un vehículo del CICR conduce a rehenes al punto fronterizo de Rafah con Egipto como parte de un acuerdo de transferencia el 26 de noviembre de 2023. Foto: Mohammed Abed/AFP
El ejército israelí tomó el control del lado palestino del cruce de Rafah el 7 de mayo del año pasado, alegando que las instalaciones se habían y expresando fuertes sospechas de que también se estaban utilizando para el contrabando de armas.

Tras la toma de control, se suspendió todo acceso a través del paso fronterizo, incluido el del personal de la ONU.

El cruce se reabrió brevemente durante el , que entró en vigor el 19 de enero de 2025.

El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes 14 de octubre las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años. (EFE)

