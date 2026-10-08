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Resumen

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Vista del consulado General del Reino Unido en Jerusalén, ubicado en un edificio en la parte oriental. Foto: EFE/ Miguel Flores
Vista del consulado General del Reino Unido en Jerusalén, ubicado en un edificio en la parte oriental. Foto: EFE/ Miguel Flores
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, confirmó este jueves el cierre del Consulado General del Reino Unido en Jerusalén, ubicado en un edificio en la parte oriental de esta ciudad y que seguirá operando con solo siete diplomáticos británicos, pero para actividades limitadas y no consulares.

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