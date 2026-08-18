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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, el 17 de agosto de 2026. (Ohad Zwigenberg / POOL / AFP)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, el 17 de agosto de 2026. (Ohad Zwigenberg / POOL / AFP)
/ OHAD ZWIGENBERG
Por Agencia EFE

El Gobierno de Israel confirmó haber atacado un aeropuerto en el noroeste de Siria este martes argumentando que la base iba a recibir tropas de Turquía, algo que hubiera supuesto una “ruptura del status quo” entre ambos países.

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