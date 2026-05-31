La reunión fue solicitada por Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, afirmó que “nada justifica la gran escalada en curso en el sur del Líbano” y pidió poner fin a los combates “de una vez por todas”.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que “la toma de Beaufort es una etapa espectacular y un punto de inflexión decisivo” en la ofensiva. “Mis instrucciones son profundizar y ampliar nuestro control sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hezbolá”, añadió.
El avance israelí se produce en paralelo a las negociaciones de Estados Unidos con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.
El gobierno iraní reclama que el cese de las hostilidades en Líbano forme parte de un acuerdo global.
Una nueva ronda de conversaciones entre Líbano e Israel, que no mantienen relaciones diplomáticas, está prevista los días 2 y 3 de junio en Washington.
El ejército israelí advirtió este miércoles 27 de mayo que considerará como "zona de combate" toda el área del territorio libanés al sur del río Zahrani, que discurre a unos 40 km de la frontera entre Israel y Líbano. (AFP)