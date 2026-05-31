El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el lunes por la tarde una reunión de emergencia sobre la ampliación de la ofensiva de Israel en Líbano, tras la toma de la fortaleza medieval de Beaufort, informaron a la AFP fuentes diplomáticas.

La reunión fue solicitada por Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, afirmó que “nada justifica la gran escalada en curso en el sur del Líbano” y pidió poner fin a los combates “de una vez por todas”.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que “la toma de Beaufort es una etapa espectacular y un punto de inflexión decisivo” en la ofensiva. “Mis instrucciones son profundizar y ampliar nuestro control sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hezbolá”, añadió.

El avance israelí se produce en paralelo a las negociaciones de Estados Unidos con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El Ejército de Israel anunció este domingo que lleva días operando en torno al castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días. Foto: EFE/ Ejército De Israel / Ejército de Israel

El gobierno iraní reclama que el cese de las hostilidades en Líbano forme parte de un acuerdo global.

Una nueva ronda de conversaciones entre Líbano e Israel, que no mantienen relaciones diplomáticas, está prevista los días 2 y 3 de junio en Washington.