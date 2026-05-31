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El humo que se eleva desde el lugar donde los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo la aldea de Rmadiyeh, en el distrito de Tiro, en el sur del Líbano, el 26 de mayo de 2026. (Kawnat HAJU / AFP)
El humo que se eleva desde el lugar donde los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo la aldea de Rmadiyeh, en el distrito de Tiro, en el sur del Líbano, el 26 de mayo de 2026. (Kawnat HAJU / AFP)
/ KAWNAT HAJU
Por Agencia AFP

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el lunes por la tarde una reunión de emergencia sobre la ampliación de la ofensiva de Israel en Líbano, tras la toma de la fortaleza medieval de Beaufort, informaron a la AFP fuentes diplomáticas.

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