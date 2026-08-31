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El sistema de defensa aérea israelí Cúpula de Hierro intercepta un misil disparado desde el sur del Líbano sobre Kirat Shomna, en la Alta Galilea, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ATEF SAFADI
El sistema de defensa aérea israelí Cúpula de Hierro intercepta un misil disparado desde el sur del Líbano sobre Kirat Shomna, en la Alta Galilea, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ATEF SAFADI
Por Agencia EFE

Israel y Grecia firmaron este lunes un contrato por alrededor de 3.000 millones de euros para la construcción por parte del país hebreo de un sistema de defensa aérea griego que recibirá el nombre de Escudo de Aquiles, informó este lunes el Ministerio de Defensa israelí.

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