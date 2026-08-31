Israel y Grecia firmaron este lunes un contrato por alrededor de 3.000 millones de euros para la construcción por parte del país hebreo de un sistema de defensa aérea griego que recibirá el nombre de Escudo de Aquiles, informó este lunes el Ministerio de Defensa israelí.

El sistema de defensa incluirá la tecnología de Israel del sistema Honda de David -defensa aérea y antimisiles de medio y largo alcance-, el Barak -intercepta de corto a largo alcance aviones, drones y misiles- y el Spyder -sistema móvil de corto y medio alcance para aerovanes y drones-.

Defensa israelí califica en un comunicado el acuerdo como el mayor de “exportación de defensa en la historia de las relaciones entre Israel y Grecia, y uno de los mayores en la historia del Estado de Israel”.

En la implantación del sistema de defensa griego participarán las dos empresas de defensa más importantes de Israel: Rafael e Israel Aerospace Industries (IAI), indica la nota, que informa de que el acuerdo lo firmaron en la sede del Ministerio en Tel Aviv el director general de Defensa de Israel, general Amir Baram, y su homólogo griego, Ioannis Bouras.

Se trata de la primera vez que Defensa israelí suministrará “un sistema de defensa completo contra una amplia gama de amenazas, desde misiles balísticos y amenazas aéreas hasta vehículos aéreos no tripulados”, dice el comunicado.

Además de los sistemas Honda de David (Rafael), Barak MX (IAI) y Spyder (Rafael), también incluirá radares multimisión MMR para vigilancia aérea fabricados por ELTA Systems, filial de IAI, y un sistema nacional de mando y control desarrollado por Rafael.

Un israelí toma una fotografía con su móvil de un misil lanzado desde Gaza que ha sido interceptado por el sistema de defensa israelí, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Atef Safadi

Además, Defensa informa de que durante la reunión se firmó un acuerdo complementario por valor de 26 millones de euros para la venta de los sistemas Drone Dome (Cúpula para Drones) de Rafael, destinados a la defensa contra vehículos no tripulados.

Otro de los aspectos del acuerdo entre estos dos países, que mantienen unas relaciones bilaterales muy estrechas, es la cooperación industrial de Israel en materia de defensa con Grecia, incluyendo la transferencia de conocimientos y tecnología a la industria local.

“Este proyecto representa otro hito en la cooperación en defensa entre Israel y Grecia, un socio estratégico clave en el Mediterráneo Oriental. La elección de tecnología israelí por parte de Grecia como pilar fundamental de su programa de desarrollo de defensa aérea más ambicioso de la última década refleja la profunda confianza que existe entre ambos países”, dice la nota del ministerio israelí.

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