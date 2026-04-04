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Tropas sobre el terreno en el área de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 18 de octubre de 2024, en medio de la continua guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. (Ejército israelí / AFP)
Tropas sobre el terreno en el área de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 18 de octubre de 2024, en medio de la continua guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. (Ejército israelí / AFP)
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Por Agencia EFE

Las conversaciones de dos días sobre el alto el fuego en la Franja de Gaza terminaron el viernes en un ambiente “positivo”, con las facciones palestinas y mediadores comprometidos a implementar las disposiciones del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, informaron este sábado a EFE fuentes de seguridad egipcias.

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