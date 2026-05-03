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Israel anunció el 2 de octubre que deportará a los activistas pro palestinos a bordo de la Flotilla Sumud, integrada por unos 45 barcos, que inició su viaje un mes antes con políticos y activistas. Foto: Saeed QAQ / AFP
Israel anunció el 2 de octubre que deportará a los activistas pro palestinos a bordo de la Flotilla Sumud, integrada por unos 45 barcos, que inició su viaje un mes antes con políticos y activistas. Foto: Saeed QAQ / AFP
/ SAEED QAQ
Por Agencia AFP

Un tribunal israelí autorizó este domingo prolongar dos días la detención de dos activistas, uno brasileño y otro español-palestino, de una flotilla para Gaza acusados por Israel de vínculos con una organización sancionada por Estados Unidos, informó a la AFP una oenegé.

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