Los tanques de batalla principales del ejército de Israel están posicionados en la frontera con la Franja de Gaza, al sur de Israel, el 27 de agosto de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
Agencia EFE
Israel: decenas de miles de reservistas empiezan hoy sus servicios para la ocupación de la Ciudad de Gaza
Decenas de miles de reservistas empezarán a prestar servicio en el este martes tras ser llamados a filas a raíz de la aprobación del plan de ocupación de la ciudad de Gaza del Gobierno de , que ya se encuentra en su fase inicial, según recogen los principales medios israelíes.

La mayoría de estos reservistas, tal y como señalan los mismos medios locales, ya han estado sirviendo en Gaza en los últimos meses, y ahora están obligados a servir tres meses más, con la posibilidad de una extensión en función de las necesidades.

Francisco Sanz
PUEDES VER: “Miedo de ir a dormir”: el terror se apodera de Gaza tras nuevos bombardeos israelíes

El periódico israelí Haaretz estima en 60.000 los reservistas llamados a filas en esta primera fase, mientras que otros medios como el Ynet hablan de 40.000. En total, según este último medio, se necesitarán entre 110.000 y 130.000 reservistas para poder completar la operación, que supondría desplazar a un millón de gazatíes tras casi dos años de guerra.

Soldados israelíes con vehículos militares se reúnen en una posición cerca de la valla fronteriza con la Franja de Gaza, vista desde el lado israelí de la frontera, en el sur de Israel, el 2 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Preguntado por EFE, el Ejército dijo estar revisando estos datos.

No se espera que todos estos reservistas sean desplegados en la , donde el grueso de los combates lo están encabezando las unidades del Ejército permanentes, tal y como señala el Haaretz. Algunos de ellos también serán destinados a bases militares en la y en el .

Para hoy también, algunos de los reservistas que se han opuesto a acudir a filas han convocado una protesta en Tel Aviv para mostrar su rechazo a los planes de ocupación del Ejecutivo israelí.

Un soldado israelí, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi
Durante la reunión del gabinete de seguridad del Gobierno israelí celebrada este domingo, volvieron a aflorar las discrepancias entre altos funcionarios militares, entre ellos el jefe del Ejército, Eyal Zamir, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sigue oponiéndose a retomar la vía diplomática para recuperar a los rehenes.

El líder israelí, según informó este martes la radio pública KAN, aseguró en la reunión que cuenta con el apoyo del presidente estadounidense, , para avanzar con el plan de conquista de la ciudad de Gaza.

En las últimas horas, sin embargo, Trump dijo que la situación en la Franja “es terrible” y que “la gente está muy hambrienta” tras ser preguntado sobre si Israel está cometiendo un genocidio en el enclave palestino.

