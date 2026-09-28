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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén, el 15 de junio de 2026, tras el anuncio de un marco preliminar mediado por Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades militares regionales. Foto: EFE/EPA/RONEN ZVULUN
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén, el 15 de junio de 2026, tras el anuncio de un marco preliminar mediado por Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades militares regionales. Foto: EFE/EPA/RONEN ZVULUN
Por Agencia EFE

El servicio de inteligencia interior de Israel, el Shin Bet, presentó este lunes una demanda contra el Canal 12 por una “grave violación de la censura”, después de que la cadena informara ayer de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba viajando a Emiratos Árabes Unidos para reunirse con el presidente de ese país, Mohamed bin Zayed.

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