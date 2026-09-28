El servicio de inteligencia interior de Israel, el Shin Bet, presentó este lunes una demanda contra el Canal 12 por una “grave violación de la censura”, después de que la cadena informara ayer de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba viajando a Emiratos Árabes Unidos para reunirse con el presidente de ese país, Mohamed bin Zayed.

La Oficina del mandatario israelí anunció la interposición de la demanda ante la jefatura del Departamento de Censura Militar, agregando que ha solicitado que recaiga sobre el canal “todo el peso de la ley” porque “la noticia puso en peligro la vida del primer ministro y de su esposa, así como la de la delegación acompañante”, incluyendo responsables del Shin Bet y del Mossad.

En la nota se concreta que el recurso legal se centra en que la cadena proporcionó detalles del viaje a las 21:38 hora local, “cuando la aeronave aún se encontraba lejos de las fronteras de Israel”, pues supuestamente aterrizó aproximadamente una hora después.

“La publicación de la visita —y de los detalles sobre cómo se llevó a cabo— reveló los métodos operativos del servicio, exponiendo así a un mayor riesgo a futuras operaciones”, consideró el Shin Bet, de acuerdo con el comunicado de la oficina de Netanyahu.

Asimismo, incluye una supuesta evaluación del Mossad, que incide en que se trató de un “alarmante” incidente que “ha perjudicado la seguridad del Estado de Israel”.

El Departamento de Censura Militar de Israel es un organismo que forma parte de la estructura de inteligencia del Ejército israelí y que tiene la función de impedir la publicación de información que “pueda poner en riesgo la seguridad del Estado”. Ha sido criticado por atentar contra la libertad de prensa, por supuesta dependencia del poder político y por su propia adscripción militar.

El Jefe del Estado Mayor General, Teniente General Eyal Zamir, y el destituido jefe del Shin Bet, Ronen Bar (d), durante la reunión para evaluar la situación de seguridad en el Comando Sur con miembros del Foro del Estado Mayor General. (Foto: EFE/ IDF) / IDF

Petición de desmentido a Bin Zayed

Sobre el viaje de Netanyahu a Emiratos Árabes Unidos, el diario Haaretz fue más allá e informó hoy de que el desplazamiento se debió a que el mandatario israelí le pidió en persona a Bin Zayed que desmintiera públicamente la información por la que éste le habría advertido sobre un ataque inminente contra territorio de Israel del grupo islamista palestino Hamás poco antes del 7 de octubre de 2023, cuando se produjo y murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas y trasladadas a la franja de Gaza.

Ese periódico, que publicó a principios de mes la exclusiva del aviso de Bin Zayed, indica hoy que ambos líderes se reunieron durante una hora un aeropuerto emiratí, citando a una fuente familiarizada con la cuestión.

Según Haaretz, Netanyahu, inmerso en plena precampaña de las elecciones del próximo 27 de octubre, solicitó al presidente emiratí que negara las informaciones sobre esa conversación telefónica donde presuntamente le ponía sobre aviso acerca del ataque de Hamás y refutara haberle proporcionado “cualquier detalle relativo a los sucesos del 7 de octubre que pudiera resultarle comprometedor”.

“Apoyo moral”

“Netanyahu también pidió a Bin Zayed lo que las fuentes describieron como ‘apoyo moral’”, continúa el rotativo israelí.

El primer ministro de Israel ya rechazó categóricamente la noticia semanas atrás y su gabinete calificó la investigación de “mentira absoluta”. También amenazó con demandar al diario Haaretz y a los periodistas Shlomi Eldar y Ruth Yuval a raíz de la noticia.

No obstante, dicha cabecera reconstruyó cómo se fraguó supuestamente ese intercambio entre ambos líderes tras una investigación basada en “decenas de fuentes en Israel y en todo el mundo, incluyendo altos funcionarios, así como grabaciones, documentos internos y correspondencia”.