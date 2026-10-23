Las autoridades israelíes comenzaron este viernes a demoler edificios en la zona de la ciudad palestina de Hebrón tras el ataque por parte de hombres armados palestinos contra sus soldados, que acabó en la muerte de dos atacantes y de dos militares israelíes.

En un vídeo, el ministro de Finanzas, el ultraderechista y colono Bezalel Smotrich, anuncia la destrucción de “una serie de construcciones ilegales” en la zona de Hebrón, hablando a cámara mientras a sus espaldas máquinas excavadoras proceden a demoler una construcción.

“Estamos enviando un mensaje claro y sin ambigüedades a nuestros enemigos: si se meten con los judíos, pagarán precios muy dolorosos”, dice en el vídeo.

La agencia oficial palestina Wafa también informó de demoliciones en la zona, concretamente en el sur de Hebrón, donde dijo que las excavadoras israelíes comenzaron a destruir un edificio residencial de tres plantas.

La agencia afirma que en él hay tres apartamentos y reside al menos una familia palestina.

Wafa añade que las fuerzas israelíes acordonaron la zona y su acceso principal, que es la única vía que conecta la ciudad de Hebrón con la carretera de circunvalación, impidiendo el paso de palestinos y vehículos.

Bulldozers israelíes demuelen un edificio palestino por falta de permisos de construcción en la denominada Zona C, designada por los Acuerdos de Oslo de 1995, en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, el 23 de octubre de 2026. (Foto de HAZEM BADER / AFP) / HAZEM BADER

Todos los accesos a la ciudad, indica, están cerrados.

Tras el ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció una operación militar de gran escala en Cisjordania, con evacuaciones forzosas de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y destrucción de infraestructuras que Israel considera terroristas.

Netanyahu también anunció el cierre de Hebrón y de la localidad vecina de Yalyilia, y afirmó que estudia extender ese modelo de actuación a otras ciudades.

En un videomensaje, aseguró que el Ejército se está preparando para una operación “a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días” de 1967, durante la cual Israel ocupó Cisjordania y Jerusalén Este, que eran controladas por Jordania desde 1948.

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