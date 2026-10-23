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Resumen

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Bulldozers israelíes demuelen un edificio palestino por falta de permisos de construcción en la denominada Zona C, designada por los Acuerdos de Oslo de 1995, en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, el 23 de octubre de 2026. (Foto de HAZEM BADER / AFP)
Bulldozers israelíes demuelen un edificio palestino por falta de permisos de construcción en la denominada Zona C, designada por los Acuerdos de Oslo de 1995, en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, el 23 de octubre de 2026. (Foto de HAZEM BADER / AFP)
/ HAZEM BADER
Por Agencia EFE

Las autoridades israelíes comenzaron este viernes a demoler edificios en la zona de la ciudad palestina de Hebrón tras el ataque por parte de hombres armados palestinos contra sus soldados, que acabó en la muerte de dos atacantes y de dos militares israelíes.

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