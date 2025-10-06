La activista sueca Greta Thunberg, antes de ser deportada este lunes. Foto: EFE/Ministerio Exteriores de Israel
La activista sueca Greta Thunberg, antes de ser deportada este lunes. Foto: EFE/Ministerio Exteriores de Israel
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Israel deporta a 171 activistas de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg
Resumen de la noticia por IA
Israel deporta a 171 activistas de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg

Israel deporta a 171 activistas de la flotilla Global Sumud, incluida Greta Thunberg

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un grupo de 171 activistas de la , incluida la activista sueca , fueron deportados este lunes desde Israel a Grecia y Eslovaquia, informó el Ministerio de Exteriores israelí.

“Otros 171 provocadores de la flotilla Hamás-Sumud, entre ellos Greta Thunberg, fueron deportados hoy desde Israel a Grecia y Eslovaquia”, señaló la Cancillería en un comunicado difundido en X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Flotilla Sumud, que lleva ayuda a Gaza, reporta un nuevo “ataque con dron” en Túnez

Con este grupo, ya son más de 340 los activistas deportados entre el sábado y el lunes, de un total de unos 470 detenidos tras la interceptación de la flotilla.

Según el comunicado, los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

Esta fotografía muestra a los activistas Greta Thunberg y Thiago Avila, después de que la marina israelí interceptara la Flotilla Global Sumud el 1 de octubre de 2025. Foto: Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel / AFP
Esta fotografía muestra a los activistas Greta Thunberg y Thiago Avila, después de que la marina israelí interceptara la Flotilla Global Sumud el 1 de octubre de 2025. Foto: Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel / AFP
/ -

“Todos los derechos legales de los participantes en esta maniobra de relaciones públicas fueron y seguirán siendo plenamente respetados”, añadió Exteriores.

Por su parte, los abogados de Adalah, el equipo jurídico de la flotilla, denunciaron el domingo por la noche que los detenidos relataron durante su traslado del puerto a la prisión y en los primeros días de su detención.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC