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Activistas de la Flotilla Global Sumud posan en el puerto de Atherinolakkos, en la isla de Creta, tras desembarcar de un buque de la Guardia Costera griega, después de haber sido interceptados por la Armada israelí en aguas internacionales, el 1 de mayo de 2026. Foto: Costas METAXAKIS / AFP
Activistas de la Flotilla Global Sumud posan en el puerto de Atherinolakkos, en la isla de Creta, tras desembarcar de un buque de la Guardia Costera griega, después de haber sido interceptados por la Armada israelí en aguas internacionales, el 1 de mayo de 2026. Foto: Costas METAXAKIS / AFP
/ COSTAS METAXAKIS
Por Agencia AFP

Israel deportó el domingo a dos activistas extranjeros, un español y un brasileño, detenidos cuando intentaban llegar a la Franja de Gaza con una flotilla humanitaria.

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