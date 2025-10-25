Israel derriba edificios residenciales en Jan Yunis, al sur de Gaza, pese al alto el fuego

Escucha la noticia
El Ejército israelí ha derruido en las últimas horas edificios residenciales al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego, informan este sábado varios medios palestinos.
El Ejército israelí, de momento, no se ha pronunciado sobre estos bombardeos.
Imágenes difundidas por varios medios palestinos recogen el momento posterior al derrumbe de algunos edificios en las que se puede observar una enorme columna de humo emerger de entre las ruinas y la destrucción de Gaza.
Además, durante la mañana de este sábado un palestino resultó herido tras ser disparado por las fuerzas israelíes al este del campo de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, informan fuentes médicas recogidas por el canal catarí Al Jazeera, uno de los pocos medios que todavía sigue teniendo a reporteros en el terreno.
En la zona de Rafah, en el extremo sur de la Franja, un niño resultó gravemente herido por ataques del Ejército, recoge la agencia palestina de noticias Quds News Network.
Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el Ministerio de Sanidad de la Franja ha contabilizado cerca de 90 muertos y más de 300 heridos por ataques israelíes.
En total, más de 68.200 palestinos han muerto en Gaza desde que Israel lanzó su ofensiva contra este territorio en represalia por el ataque del 7 de octubre de Hamás, calificado por una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, organizaciones internacionales y al menos dos isrelíes como un genocidio.
