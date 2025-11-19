Israel desarticula red de contrabando de armas desde Siria y detiene a soldados israelíes

Israel desarticuló este miércoles una red de contrabando de armas procedentes de Siria tras una serie de operaciones en ambos países, en las que detuvo a varios residentes del norte de Israel, a nacionales sirios y a cinco soldados israelíes, indicó un comunicado conjunto de la Policía, el Ejército y la inteligencia interior israelí.

“Durante el último mes, en una operación coordinada, se detuvo a varios ciudadanos israelíes, entre ellos cinco soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), en servicio activo y reservistas, así como a varios ciudadanos sirios, bajo sospecha de estar involucrados en el contrabando de diversas armas desde Siria a Israel”, indicó un comunicado conjunto.

Las autoridades informaron de que llevaron a cabo operaciones tanto en Israel como en el sur de Siria, donde confiscaron decenas de armas, incluidos explosivos, RPG, rifles de asalto y munición variada.

“Estas armas fueron confiscadas en Siria y estaban destinadas a ser contrabandeadas hacia Israel”, añadió el comunicado.

Según la investigación, la red operaba desde la aldea siria de Hajar, cerca de la frontera con los Altos del Golán, y las armas eran posteriormente entregadas a “delincuentes residentes en el norte de Israel”.

Tras la caída del régimen de Bashar al Assad, Israel ha intensificado sus operaciones militares en Siria y su presencia en los Altos del Golán, destruyendo bases militares y depósitos de armas que, según afirma, podrían amenazar la seguridad israelí.