Israel detendrá en enero la actividad de varias ONG que operan en Gaza, entre ellas Médico Sin Fronteras

El edificio de la organización benéfica médica Médicos Sin Fronteras (MSF), blanco de disparos de tanques israelíes en la zona de al-Mawasi, al oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 21 de febrero de 2024. (MOHAMMED ABED / AFP)
El retirará las licencias de actividad de varias ONG que operan en , entre ellas (MSF), al considerar que empleados de esas organizaciones “estuvieron involucrados en actividades terroristas”.

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunció este martes el veto, una decisión que es fruto de una regulación ampliamente criticada por las ONG por la cual Israel les pedía para registrarse información sobre sus trabajadores, entre otros requisitos.

MIRA AQUÍ: Israel dejó entrar solo el 41% de ayuda necesaria en 80 días de tregua, dice Gobierno en Gaza

El Ministerio informa de que un 15 % de las organizaciones -las afectadas por el veto, aunque no detalla cuántas- no entregaron a las autoridades israelíes “información completa y verificable sobre sus empleados”, y acusa a MSF de que “personas afiliadas” a esta ONG estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas “como la Yihad Islámica y Hamás”.

Israel introdujo el nuevo sistema de registro de las ONG internacionales en marzo de 2025 y fue entonces criticado por la ONU, que denunció que se basaba en “criterios vagos, arbitrarios y altamente politizados” que las organizaciones humanitarias no podían cumplir sin violar obligaciones jurídicas internacionales o comprometer principios humanitarios fundamentales.

Además de detallar los nombres de todos sus trabajadores, Israel estipulaba como motivos para denegar el permiso para operar en los territorios palestinos negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, promover campañas de deslegitimación contra Israel, instar al boicot o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales.

En su comunicado, el Ministerio de la Diáspora informa de que las organizaciones que no cumplan con “los estándares de seguridad y transparencia requeridos verán suspendidas sus licencias” y asegura que las medidas “no afectarán al flujo de asistencia humanitaria a Gaza” porque el veto afecta a “una pequeña fracción de la actividad humanitaria total”.

Indica que “revisiones de seguridad revelaron que empleados de ciertas organizaciones estuvieron involucrados en actividades terroristas” y detalla el caso de MSF, una organización que, añade, “no proporcionó información completa sobre la identidad y las funciones” de las personas supuestamente vinculadas con las organizaciones islamistas.

MÁS INFORMACIÓN: Trump dice que Hamás “lo pagará caro” si no se desarma pronto

El ministerio israelí añade que el nuevo registro establece “requisitos claros de transparencia, que incluyen la divulgación completa del personal, las fuentes de financiación y las estructuras operativas”.

Las ONG, dice, ya fueron notificadas de que sus licencias se revocarán a partir del 1 de enero de 2026 y de que deben completar el cese de sus actividades antes del 1 de marzo.

El portavoz el Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, publicó un mensaje en su cuenta de X afirmando que la inscripción de las ONG continúa abierta, que las organizaciones aún pueden postularse y las solicitudes continuarán siendo revisadas y procesadas.

