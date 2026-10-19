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El líder del partido izquierdista israelí de los Demócratas, Yair Golán, visitó en el hospital a la fotoperiodista estadounidense Heidi Levine, agredida el viernes 16 por un grupo de colonos israelíes. Foto: EFE/ Cuenta oficial X del líder del partido izquierdista israelí de los Demócratas, Yair Golá
El líder del partido izquierdista israelí de los Demócratas, Yair Golán, visitó en el hospital a la fotoperiodista estadounidense Heidi Levine, agredida el viernes 16 por un grupo de colonos israelíes. Foto: EFE/ Cuenta oficial X del líder del partido izquierdista israelí de los Demócratas, Yair Golá
/ cuenta oficial X Yair Golá
Por Agencia EFE

La Policía israelí detuvo este lunes de madrugada a diez sospechosos en una operación en Cisjordania ocupada, junto al servicio de inteligencia interior (Shin Bet), en el marco de la investigación por los “actos de violencia extremos” del fin de semana, entre ellos la agresión a la fotoperiodista estadounidense Heidi Levine y el ataque a diplomáticos extranjeros.

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