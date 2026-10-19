La Policía israelí detuvo este lunes de madrugada a diez sospechosos en una operación en Cisjordania ocupada, junto al servicio de inteligencia interior (Shin Bet), en el marco de la investigación por los “actos de violencia extremos” del fin de semana, entre ellos la agresión a la fotoperiodista estadounidense Heidi Levine y el ataque a diplomáticos extranjeros.

La operación, bautizada como ‘Hoja de olivo’, se llevó a cabo en varios puntos de los alrededores de Ramala (centro de Cisjordania), con el apoyo de la Policía de Fronteras, el Ejército y la unidad aérea policial, según un comunicado de la Policía.

Mike Huckabee pidió una investigación exhaustiva y el enjuiciamiento de los responsables del ataque contra la fotoperiodista Heidi Levine. (Foto: Ahmad Gharabli / AFP)

Durante el operativo se incautaron vehículos y objetos que “vinculan a los sospechosos con los hechos que se les atribuyen”, y se envió a los detenidos a ser interrogados antes de que los juzgue un tribunal.

“Desde los incidentes hemos trabajado para reunir pruebas, hallazgos y testimonios y construir una base probatoria que permita llevar ante la justicia a los implicados”, añadió el comandante de la Policía israelí en Cisjordania, Moshe Pinchi.

El comunicado no identifica a los detenidos ni nombra a las víctimas, pero menciona “la violenta agresión a una mujer periodista” y la “sospecha de agresión a diplomáticos extranjeros que se encontraban en la zona de la localidad de Taybeh”, cerca de Ramala.

Aunque la Policía no la nombra, la periodista es Heidi Levine, fotógrafa estadounidense del Washington Post, golpeada por colonos el pasado fin de semana mientras cubría la cosecha de la aceituna en Cisjordania.

Ese mismo fin de semana, colonos enmascarados atacaron a un grupo de diplomáticos y funcionarios occidentales cerca de Taybeh, un ataque por el que la Unión Europea ha exigido “plena rendición de cuentas”.

“La ley en Judea y Samaria se aplica a todos, sin distinción de identidad o pertenencia”, añadió el jefe de la Policía israelí, Daniel Levy, refiriéndose a Cisjordania ocupada con un término popular entre la derecha israelí.