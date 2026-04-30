El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, quienes están siendo trasladados a Israel tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

El Ministerio de Exteriores israelí difundió un mensaje en sus redes sociales afirmando que “aproximadamente 175 activistas de más de 20 embarcaciones de la flotilla de los preservativos se dirigen pacíficamente a Israel” y un video de, señaló, “activistas disfrutando en barcos israelíes” en el que se ve a varias personas haciendo ejercicios físicos.

Antes había publicado unas imágenes de cuatro condones y una bolsita con un polvo blanco sin identificar acusando a los activistas de aprovecharse de la causa para un “espectáculo mediático” mientras utilizaban “preservativos y drogas”.

Las autoridades no precisaron de inmediato la situación de los detenidos ni ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias de la interceptación.

Consultado por EFE, el Ejército israelí afirmó que Israel “protegerá el bloqueo marítimo” de Gaza por vías “legales” y manteniendo en consideración “diversos escenarios operativos”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, interrumpió su testimonio en el juicio que enfrenta por diversos caso de corrupción para mantener una reunión de seguridad con su gabinete en el que el tema de la flotilla fue uno de los puntos abordados, según medios israelíes.

En paralelo, y también en declaraciones a EFE, una representante de la oenegé israelí de derechos humanos Adalah señaló que sus abogados asistirán y representarán a los activistas en caso de ser trasladados a territorio israelí. Esta organización ya prestó ayuda legal a los participantes de la flotilla interceptada por Israel en octubre de 2025.

La Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 embarcaciones, reportó este jueves que las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron 22 barcos, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva y ante una tormenta inminente.

La operación se desarrolló de forma escalonada durante toda la madrugada y tuvo lugar a más de 1.200 kilómetros de territorio israelí y en aguas internacionales. Algunas interceptaciones tuvieron lugar cerca de territorio griego y muchos barcos recalcularon su ruta en consecuencia.

La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina.