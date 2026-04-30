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La flotilla Global Sumud partió del sur de Italia con rumbo a Gaza y fue interceptada por Israel. (Foto: EFE)
La flotilla Global Sumud partió del sur de Italia con rumbo a Gaza y fue interceptada por Israel. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, quienes están siendo trasladados a Israel tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

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